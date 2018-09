Muaji që po lëmë pas, ka qenë një ndërthurje e temperaturave të larta me ato mesatare. Në javët e para të shtatorit u hasëm me temperatura jo normale për stinën e vjeshtës, pasi temperaturat shkuan deri në 36 Gradë Celsius. Megjithatë këtë javë ato zbritën duke bërë një ndryshim drastik temperaturash. Menjëherë njerëzit nxorën rrobat e vjeshtës dhe çadrën e bënë aksesor të përditshëm.

Për javën e parë të tetorit nuk do të ketë ndryshim të theksuar temperaturash dhe moti do të jetë thuajse i njëjtë. Sipas “Meteoalb” në ditët në vazhdim temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 26 Gradë ndërsa ato minimale në 15 Gradë.







Dielli do të jetë i pranishëm në disa pjesë të ditës dhe lajmi i mirë është se nuk do të ketë reshje shiu.