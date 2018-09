‘Surprizat’ e motit nisin nga nesër… ja çfarë do të ndodhë me temperaturat dhe kohën

Nga nesër do të kemi rënie drastike të temperaturave. Zyrtarisht nga dita e Hënë në darkë do të futemi në stinën e vjeshtës.

Gjatë ditës së hënë paradite dhe në drekë temperaturat do të arrijnë në 32 gradë celsius, ndërkohë që pasdite ato do të bien me 6 gradë menjëherë.







Temperaturat do të ulen në mënyrë të theksuar gjatë mbrëmjes së të hënës dhe vijojnë të martën, të mërkurën dhe të enjten, ku në zona të thella malore termometri do të zbresë edhe në 0 gradë C.

E premtja dhe në vijim sjellin sërish rritje të vlerave termike.

Problematike paraqitet shpejtësia e erës vonë pasditen e së hënës dhe në vijim, gjatë natës dhe ditës së martë dhe pjesërisht të mërkurën.