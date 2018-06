Studio Ligjore Përmbarim Gjyqësor Eduard Allamani: Njoftim për shitje me ankand të parë

SHPALLJE – ANKANDI

Studio Ligjore Përmbarim Gjyqësor Eduard Allamani







me seli: Lagja Nr.2, pranë Gjykatës Durrës

Në ekzekutim të Urdhër Ekzekutimi Nr.1535(13-2014-6428) , datë 29/10/2014 të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Elbasan, është në shitje me ankand të parë pjesa takuese në bashkëpronësi të palës debitore, sekuestruar për detyrimin ndaj krediorit, konkretisht sendi paluajtshëm:

shitje të 30/56 pjesë takuese të debitorit Neshat Beqiraj, në pasurinë banesë me sip.46.5 m2, me nr.2/1+2-15,vol.2, faqe.83,zk.8513, Elbasan, me çmim fillestar 1,036,430 lekë .

Personat e interesuar për teë blerë këtë pasuri duhet të depozitojnë si garanci 10% të vlerës sendit ankand:

Ankandi do të organizohet datë data 22/06/2018 deri më dt.10/07/2018 .

Kontakt: tel:0522248666, E-mail: [email protected]