Studimi: Mosha kur çiftet kryejnë më shumë marrëdhënie seksuale

Është mëse e qartë që kur njeriu bëhet prind jeta e tij ndryshon totalisht. Kujdesi për fëmijët është një angazhim shumë i madh, që kërkon shumë punë. Nëse jeni në një lidhje, shumë gjëra do të ndryshojnë veçanërisht në ndërveprimin me njëri-tjetrin, për kohën që duhet të kaloni bashkë. Dhe kjo është shumë e vërtetë kur flitet për pjesën e dhomës së gjumit. Ndoshta keni patur më shumë kohë të luani e praktikoheni me njëri-tjetrin.

Koha kur kalonit me partnerin apo partneren tuaj përpara se të bëheshit me fëmijë do të duket shumë e largët, sepse do të zëvendësohet me pelenat, ushqimi i gjirit, biberonat dhe karrocat. Por koha që duhet të kaloni me partnerin tuaj është shumë e rëndësishme. Ajo mund të ndihmojë në një marrëdhënie të fortë dhe të shëndetshme, edhe për shëndetin tuaj.