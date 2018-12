Studimi: Ja efekti që pirja e kanabisit ka te s*ksi…

Një nga stereotipet më të zakonshme është se tymosja e kanabisit ju bën dembel. Një person që tymos kanabis shpeshherë portretizohet si dikush që qëndron ulur tërë ditën në divan ku ha ushqime të pashëndetshme dhe përton të bëjë ndonjë aktivitet – qoftë edhe nëse është fjala për seks.

Por, hulumtimet e fundit shkencore e kanë kundërshtuar këtë klishe. Sipas një studimi të publikuar në revistën “Journal of Sexual Medicine”, përdorimi i kanabisit lidhet me një rritje të shpeshtësisë së seksit. Me fjalë të tjera, personat që tymosin kanabis janë më të prirë të bëjnë seks më shpesh sesa ata që nuk tymosin.







Pasi analizuan të dhënat e më shumë se 28000 femrave dhe 22000 meshkujve, rezultatet treguan se nuk ka asnjë bazë ideja se kanabisi redukton epshin seksual dhe madje nuk ka as asnjë lidhje mes tymosjes së kanabisit dhe ndonjë çrregullimi në funksionin seksual.

Një tjetër studim, i cili u publikua vitin e kaluar zbuloi se 68% e femrave që përdorin kanabis para seksit kishin raportuar për më shumë kënaqësi gjatë aktit. Përndryshe, statistikat thonë se 238 milionë njerëz anë e mbanë botës përdorin kanabis, ndërsa kjo drogë është tashmë e legalizuar në 9 shtete të SHBA-së.