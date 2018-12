Studenti e quan Ramën gogol, kryeministri: Rrugaç

Replika të forta mes një studenti në Vlorë dhe kryeministrit Rama në takimin e sotëm në Universitetin “Ismail Qemali”.

Studenti është ngritur nga vendi dhe i ka thënë Ramës se është mashtruesi më i madh, që do vetëm të shuhet protesta, ndërkohë është bërë gogol për gjithë fëmijët.







Studenti: Jeni mashtruesi më i madh, kur ju bëtë takimin me Lulin te çadra dhe arritët t’i mbyllnit gojën Lulzim Bashës, ça mund të bëni ne me. Ju thoni eja bëjmë dialog, shuani protestën dhe pastaj të bëhet ça të bëhet, si bëhet gjithmonë në Shqipëri, ne jemi studentë nuk jemi dele, i kuptojmë gjërat si janë.

Fëmijët nuk kanë më frikë nga gogoli, kanë nga ju, dëgjojnë prindërit që ‘obobo Rama na rriti taksat, na bëri këtë’, kanë frikë, keni bërë ça keni bërë me popullin, me ne qëndroni korrekt.

Jam i lumtur nëse nuk pushkatohem, kjo është një shfaqje e ndyrë, shuani protestën e të shohim.

Rama: Pika e parë, rrugaçëria nuk është trimëri, të çohesh dhe ta fyesh tjetrin, ti merr fjalën dhe thua ti je mashtruesi më i madh, këtë e kam dëgjuar unë nga ata që dëgjon ti dhe më duken për të ardhur keq e më vjen shumë keq për ata që i votojnë, unë vetë mund të jem ironik, sarkastik, por kurrë s’ke dëgjuar e do dëgjosh nga unë nga këto akuza rrugaçërore, miqësisht të them hiqi këto për veten tënde.

As mos ki asnjë merak se ti për mua rron 1 mijë vjet, unë ta kam merakun ty për veten tënde, ti e quan popullin delen, ti thua ne nuk jemi dele. Ke fyer të gjithë ata që mendojnë ndryshe si ty, e pse, se mendojnë ndryshe, ti kush je që u thua ashtu? Ça je ti që nuk respekton minimumin jetik, fole të dëgjova, tani më lër të flas unë. Ti akuzon si ata që të kanë hedhur ty trutë e gomarit, e drejta jote, unë kam të drejtë të jap përgjigje.

Sa për protestën as nuk më intereson të mbyllet, ka raste plot, të fusin ujin me presion që mos të kesh pfarë të bësh, ndodh në Francë kjo, në qeveri demokratike, kur kërkojnë qiqra në hell. As po them ndaloni protestën, asgjëkundi. Çfarë i bëra Bashës, unë atij iu luta, ai thoshte do rri në çadër, une i dhashë mundësi të bëhej lider.

Ti që e bën popullin dele, ti nuk je ujk, por je një lepur, je si ai miu që ishte tapë dhe thoshte ‘ku eshte maçoku se do ta shqyej, pse nuk po më del përpara’. Nuk po ta them si mbaron, se une nuk jam maçoku e ti nuk je miu, por a je i dehur nga protesta, a ngaqe nuk shkon në mësim, nuk e di, por të them qe pikat do të plotësohen, me ty, pa ty, por sepse ato janë të drejta.