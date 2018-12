Studentët refuzojnë Ramën, Nikolla shfaqet e emocionuar: Koha do flasë

Ndërkohë që kryeministri Edi Rama i ka ftuar për dialog nga brenda Kuvendit, studentët nga jashtë godinës vazhdojnë të jenë të vendosur në kërkesat e tyre.

“S’ka dialog, ose këto pika bëhen ose jo. Do vendosim të përshkallëzojmë protestën. Do flasim me studentët e tjerë dhe do vendosim ca do bëjmë”, është shprehur një student.







Më herët ishte rapotruar se studentët kërkojnë nga kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi të bëjë një ligj me 8 kërkesat që kanë, sepse nuk kanë besim te VKM-të.

Edhe ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla, ka mbajtur fjalën e saj sot në Kuvend. Ministrja u shfaq e emocionuar, gati në përlotje, por theksoi se ndihet krenare për punën e saj. Ministrja tha se koha do të tregojë progresin e arritur në sistemin arsimor.

“Reformuam mësuesinë, nxitëm formimin profesional, por koha do të flasë. Busulla e vetme për pranimet në Universitet, merita. Por koha do të flasë. Studentët kanë të drejtë, kanë ngritur shumë çështje. A janë sot e gjithë ditën ndryshime të mëdha sesi qeverisen studentët. E bërtas edhe unë: PO. Ligji i ri ka hapur një erë të re, por duhet zbatuar. Kërkon kohë për tu zbatuar. Askush nuk do të donte të ishte në vendin tim. Lindita Nikolla, dil nga Ministria, të thërrasin studentët dhe jo ushtria. Kam punuar çdo ditë. Të nderuar kolegë dhe kolegë, do ishte më e thjeshtë të administronim cdo gjë. Do ishte më e thjeshtë për Ndrikull Nikollën me diplomë Kristali. Por jo, jam krenare për punën time. Jam e gatshme të marr përgjegjësitë e mia”.