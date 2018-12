Studentët/ Rama: Çunat PD-LSI s’duruan, Lul artisti doli ti përshëndesë…

Në një kohë kur poshtë zyrës së tij kanë mbërritur studentë dhe të ulur këmbëkryq presin zgjidhjen e kërkesave të tyre, vjen një tjetër reagim nga kryeministrit Edi Rama. Përmes një postimi në Instagram, Rama ironizon PD dhe LSI si dhe kryeopozitarin Lulzim Basha, duke e cilësuar ‘artist’.

“Ah, tani që çunat e pdLSI s’duruan dot më tek Ministria e Arsimit dhe u ndanë nga studentët e nga pedagogët e pa maskuar e pa parti, doli Artisti t’i përshëndesë🙄”, shkruan Rama.







Pak çaste më vonë kreu i qeverisë ka reaguar në Twitter, ndërsa theksoi se ai është me studentët, ndërsa shtoi se protestuesit u përçanë.

“Ju mbytën me presionin kundër Dialogut se do ju përçaja unë,po tani kush ju përçau?! Mos e vrisni mendjen,unë jam me studentët jo me maskat e lsiPD dhe s’ju le në baltë🤗Jo ato pikat, po shumë më tepër se aq do bëjmë së bashku. Me të nisur Dialogun, s’ndalemi më #përUniversitetin”, pohon Rama./BW/