Studentët protestojnë para MAS: Të hiqet pagesa për provimet e mbartura

Studentët e Inxhinierisë së Ndërtimit kanë bojkotuar mësimin në ditën e dytë duke marshuar nga fakulteti në drejtim të Ministrisë së Arsimit për të protestuar.

Shkak për protestën e studentëve është bërë vendimi i datës 21 maj 2018, që sanksionon se të gjithë studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë janë të detyruar t’i nënshtrohen tarifës së shkollimit për kreditet në lëndët përsëritëse, teksa vijojnë studimet në vitin pasardhës.







Përveç kërkesës për heqjen e pagesës për cdo kredit për provimet e mbartura, studentët gjithashtu kërkojnë që pagesa për tarifën e shkollës të bëhet në janar, jo tani. Studentët kanë firmosur edhe një peticion, ndërsa vijojnë protestën duke kërkuar anulimin e vendimit.

Studentët shprehen se do të vijojnë të bashkuar dhe se nuk duan negociata, por anulimin e ligjit, duke e cilësuar të turpshëm. “Na kërkohet tarifë shtesë për provimet e mbartura 670 lekë për një kredit. Një lëndë më e pakta ka 5 kreditë, por ka edhe me 14 kredite. I bien sa herë të hyjmë në provim të paguajmë. Nuk mund të lemë dot më as provime për përmirësim, pasi duhet të paguajmë tani. Protestat do të vijojnë”,| deklarojnë ata.