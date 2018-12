Studentët para Kryeministrisë, Rama: Nuk bëhet arsimi 5% e GDP-së

Ata madje kanë shkruar përballë Kryeministrisë me shkronja të mëdha të bardha dy fjalët “JO DIALOG”.

Kryeministri Edi Rama, po zhvillon një takim me disa studentë në Universitetin Bujqësor të Tiranë, me ftesë të Rektorit, ndërsa një studente teksa e kundërshtoi për rritjhen e tarifave, u shpreh se ishin mashtruar dhe nuk u ishte treguar se ky takim do të bëhej me Kryeministrin.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama u shpreh i prerë se arsimi nuk do të ketë 5% të GDP-së, pasi nuk është e mundur.

Por kujtojmë se në premtimet e fushatës elektorale të Partisë Socialiste në vitin 2013, premtohej rritja e bushetit për arsimin në nivelin e 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto.