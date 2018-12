Studentët e Ekonomikut: Nuk paguajmë tarifat pa marrë përgjigje për 8 kërkesat

Dy ditë më parë (17 dhjetor) studentët dhe dekanati i Fakultetit të Ekonomikut kanë mbajtur një mbledhje, nga e cila kanë dalë me disa vendime. Nga mbledhja që ka zgjatur gati tre orë studentët kanë dalë me vendim se nuk do të paguajnë tarifën e shkollimit deri në marrjen e përgjigjes për 8 kërkesat e tyre.

Vendimet







1-Mospagimi i tarifave të shkollimit deri në marrjen e përgjigjes për 8 kërkesat e tyre.

2-Shtyrjen e sezonit për shkak të situatës së krijuar dhe afatit të procedurave për bursa për studentët e FEUT-së.

3-Transparenca e çdo veprimi financiar të buxhetuar dhe faktit të Fakultetit të Ekonomisë.

4-Me daljen e kuadrit ligjor stafi akademik i FEUT shpreh gatishmërinë për të rivlerësuar cilësinë e portofolit të tyre akademik

5-Vlerësimi i performancës në mësimdhënie nga studentët në fund të çdo semestri dhe kërkimet shkencore të pedagogëve, publikimi i ture online dhe regjistrimi i leksioneve.

6-Rikonstruksioni dhe bërja funksionale e sallave laboratorike.

7-Zerimi i tarifave të brendshme (Listë notash, vërtetimesh) për studentët aktivë.

8-Pasurimi i bibliotekës me 150 tituj të rinj për pedagogë dhe studentë brenda 3 muajve.

9-Mundësimi i praktikave nga fakulteti për studentët të cilët nuk e sigurojnë dot individualisht.

10-Nisja procedurave për projektin e ndërtimit të Kampusit Universitar bazuar tek premtimet i kryeministrit.

11-Transparenca për procedurat e përzgjedhjes nga programet e Erasmus për pedagogë dhe studentë

12-Nisja e një plani veprimi për plotësimin e kërkesave të studentëve që varen nga dekanati.