Të shtunën dhe të dielën në Rumani votohet në referendumin që synon të ndalojë martesat mes homoseksualëve në vend.

Mazhoranca socialdemokrate në vend ka vendosur të lërë hapur qendrat e votimit për dy ditë duke shpresuar që numri i votuesve të kalojë pragun prej 30 për qind, në mënyrë që refrendumi të konsiderohet i ligjshëm.







Rumunët do të votojnë të shtunën dhe të dielën për të ndaluar këto martesa në një një referendum të mbështetur nga e majta në qeveri. 19 milion personat me të drejtë vote do të shprehin mendimin e tyre deri mbrëmjen e së dielës.

Një pjesëmarrje e vogël në votim do të përkthehej si një goditje për socialdemokratët të cilët gjatë fushatës në mbështetje të referendumit janë shoqëruar me figurat më të rëndësishme të kishës ortodokse në vend.

Referendumi u bë i mundur nga një iniciativë e qytetarëve pranë kishës, të cilët mblodhën tre million firma.