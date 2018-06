Starton ‘Rally Albania’/ 180 sportistë, “sprint” për podiumin

I kthyer në një ndalesë të përvitshme për shumë prej pilotëve nga më profesionistët e garave “off road”(jashtë rruge), “Rally Albania” ka mbledhur edhe këtë verë disa nga protagonistët më të njohur te motorët dhe makinat.

Edicioni i 14-të i garës sportive në vendin e Shqiponjave nisi këtë të shtunë nën petkun e garës më të vjetër të Ballkanit.







Më shumë se 2200 kilometra do të imponojnë pilotët në 7 ditë sfilitëse por plot adrenalinë në thuajse të gjithë territorin shqiptar. Sportistët do të konkurrojnë mes tyre në 4 kategori “Moto”, “Quad”, “Makina” dhe “Ssv”.

Etapa e parë prolog është ajo që do të testojë pretendentë kryesorë me 160 kilometra cirkuit të detajuar fillimisht në rrethinat e Tiranës, e deri në Dibër. Prologu i së dielës do të vendosë dhe rendin e nisjes.

E hëna do të jetë një provë force me plot 360 kilometra në Verilindje, ndërsa më 12 Qershor i gjithë karvani me stafin mbështetës do të jetë i pozicionuar në Ersekë.

Nga aty do të nisë ofensiva drejt brigjeve të Jonit për dy ditë në Ksamil, që do të ndajnë edhe pjesëmarrësit e thjeshtë dhe ata garues që vërtet synojnë çmimin final.

Etapa më e vështirë është ajo në 15 Qershor, një ditë para finales së madhe. Pilotët do të përshkojnë plot 500 kilometra drejt kryeqytetit dhe ashtu siç ka treguar e kaluara, shumë prej tyre nuk e përfundojnë fare, dhe ata pak të zotë, do ta bëjnë në orët e para të ditës tjetër.

Ceremonia e çmimeve për “Rally Albania” do të zhvillohet në Tiranë, të dielën e 17 qershorit.