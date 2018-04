“Specialisti” europian i 180 minutave, Juventusi ka eliminuar 5 herë Realin

Nuk ka dyshime se finalja e humbur vjet në Kardif, kundër Realit të Madridit, ishte një tjetër plagë e thellë për Juventusin, duke qenë se prej 21 vitesh, Liga e Kampioneve është shndërruar në një tabu për ta (suksesi i fundit në 1996, kundër Ajaksit, me penallti). Gjithsesi, fati donte që sërish, bardhezinjtë dhe Reali i Madridit të viheshin përballë njëri-tjetrit, në çerekfinale dhe mundësia për hakmarrje ekziston, edhe pse në lojë nuk është asnjë trofe, thjesht bileta për të avancuar në raundin e ardhshëm.

Për skuadrën e Masimiliano Alegrit, mundësia për të synuar finalen e tretë në katër sezonet e fundit, kalon pikërisht nga dueli me spanjollët. Për këtë arsye, motivimi do të jetë maksimal, këtë herë për 180 minuta, jo vetëm për 90. Dhe nëse i bazohemi statistikave dhe përballjeve historike mes Juves dhe Realit, kur bëhet fjalë për një dopio sfidë, ata që duhet të jenë më të frikë- suar duhet të jenë Ronaldo me shokë. Historia tregon se në 8 raste, 5 herë kanë mbizotëruar bardhezinjtë kundrejt 3 herëve të “merengeve”, ndërsa në dy finale teke, kanë qenë iberikasit që kanë triumfuar (vitet 1998 dhe 2017). Por le të hyjmë në detaje:





Sezoni 1961-1962 – Luheshin çerekfinalet e Kupës së Kampioneve. Dueli i parë në Torino sheh Realin fitues, 1- 0, ndërsa në Spanjë, ndeshja e kthimit përfundoi me të njëjtin rezultat, por për italianët. Rregullorja e asaj periudhe nënvizonte se duhej të luhej një ndeshje shtesë, në fushë neutrale dhe në Paris, Reali fiton 3-1 dhe eliminon Juven. (Bilanci total, 1-0 për Realin) Sezoni 1986-1987 – Kupa e Kampioneve ndërron format dhe luhen direkt ture eliminatore.

Në të dytin, Juvja dhe Reali përballë njëra-tjetrës. Në Madrid fitojnë të zotët e shtëpisë, 1-0, por në Torino, në kthim, Juventusi kthen reston, sërish 1-0. Ndryshe nga vitet më parë, në fuqi hyjnë kohët shtesë dhe penalltitë me spanjollët që kualifikohen pas 11- metërshave 3-1. (Bilanci total, 2-0 për Realin)

Sezoni 1995/96 – Pas gati një dekade, me kompeticionin që nga Kupa e Kampioneve riafirmohej në Ligën e Kampioneve, Juventusi dhe Reali i Madridit përballen mes tyre në çerekfinale (ashtu sikurse sivjet). Bardhezinjtë që në fund të turneut do të ngrinin edhe trofeun, e nisin keq, duke u mundur 1-0 në Spanjë (gol i Raulit).

Por në kthim, “Zonja e Vjetër” përmbys 2-0 me gola të Del Pieros e Padovanos dhe kështu ata shkojnë në Romë ku ngrenë trofeun e dytë të historisë. Shumë i veçantë është fakti që në të vetmen herë që Juve-Real janë ndeshur në çerekfinale, me bardhezinjtë që kanë eliminuar madrilenët, në fund fituan edhe trofeun. (Bilanci total, 2-1 për Realin)

Sezoni 2002-2003 – Gjysmëfinalet e Ligës së Kampioneve, një ndër 180 minutëshat më të bukur të historisë së Juves. Në “Bernabeu” u mposhtën në vajtje 2-1, ndërsa në kthim kishte festë dhe zhgënjim sepse ndërsa Del Piero dhe Trezege përmbysnin, Nedved blindonte kualifikimin në 3-0, por ndëshkohej me të verdhë dhe humbte finalen. Për Realin, ish-i Zidan shënonte golin e 3-1, por që nuk shërbeu. (Bilanci total, 2-2)

Sezoni 2004-2005 – Dy vite më vonë, sërish Juve-Real, në 1/8-at. Madrilenët fitojnë vajtjen 1-0 në shtëpi (Helguera gol), ndërsa në Torino, Juventusi dërgon takimin në shtesë (Trezege vendosi kohën e rregullt) dhe Zalajeta në të 116-ën i dhuron kualifikimin. (Bilanci total, 3-2 për Juven)

Sezoni 2008-2009 – Këtë herë, shorti i vë përballë në fazën e grupeve, ku në Torino fiton Juventus 2-1 (Del Piero e Amauri për bardhezinjtë, Van Nistelroi për madrilenët golat), por edhe në kthim, Del Piero me një dopietë personale thyen Realin dhe fiton duartrokitjet e “Bernabeut”. Rezultati i 180 minutave vlerëson Juven. (Bilanci total, 4-2 për Juven).

Sezoni 2013-2014 – Sërish faza e grupeve, sërish JuveReal, por këtë herë bilanci i dopio duelit fitohet nga madrilenët. Spanjollët fituan 2-1 në shtëpi dhe barazuan 2- 2 në Torino. Rezultati i 180 minutave vlerësoi Realin. (Bilanci total, 4-3 për Juven)

Sezoni 2014-2015 – Dopio përplasja e fundit është ajo e tri sezoneve më parë. Në gjysmëfinale, Juventusi fitonte vajtjen në Torino, 2-1, me Moratën dhe Tevezin që zhvlerësonin golin e Ronaldos.

Në kthim, në “Bernabeu”, Reali i cili kryesonte 1-0 deri në minutën 67, (penallti e Ronaldos në të 23-ën), pa ish-in Morata që të tundte rrjetën për Juven, një gol që u lejonte italianëve kualifikimin dhe sigurimin e finales, që do ta humbnin ndaj Barçës. Rezultati i dopio sfidës vlerësoi “Zonjën”. (Bilanci total 5-3 për Juven)./Panorama Sport