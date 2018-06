SpaceX kishte premtuar të dërgonte turistë të pasur në hënë brenda 2018-ës

Vitin e shkuar, kompania e raketave të Elon Musk, SpaceX, njoftoi se në vitin 2018 do të fillonin të dërgonin klientë në një udhëtim rreth hënës. Deri më sot nuk është njoftuar asgjë tjetër, por ka pasur të dhëna që tregojnë se misioni s’do të bëhet këtë vit, e ndoshta as në vitet e ardhshme.

Zëdhënësi i SpaceX, James Gleeson, konfirmoi këtë javë se kompania vazhdon të planifikojë udhëtime individësh përreth hënës. Por ai nuk jep detaje të mëtejshme për se kur do të kryheshin misionet. Plani fillestar ishte të çonin turistë në hapësirë, identiteti i të cilëve do të mbahej sekret, me një raketë “Falcon Heavy”. Këto janë raketat masive të SpaceX që dërguan Teslan e Musk-ut në hapësirë, për udhëtimin historik të përurimit, katër muaj më parë.







Megjithatë, Musk tha në muajin shkurt për gazetarët se SpaceX nuk ka në plan, tani për tani, të certifikojë Falcon Heavy për të transportuar njerëz në hapësirë. Kjo nënkupton se planet e tij për të transportuar turistë në hapësirë kanë ndryshuar. Megjithatë, Musk tha se SpaceX do ta kthejë përqendrimin te ideja tjetër guximtare: Raketa Big Falcon, os BFR. Kjo është anija hapësinore dhe sistemi raketor që kompania do të ndërtojë për të dërguar njerëz në hapësirë.

“Njerëzit mund të dërgohen në hënë edhe me Falcon Heavy,” tha Musk në atë kohë, “Por unë nuk e rekomandoj, sepse arkitektura e re e BFR është e përshtatshmja.” Gleeson, zëdhënësi i SpaceX, refuzoi të thotë nëse kompania e ka ndryshuar planin për raketën që do të përdoret për misionin në hënë. Por nëse planet për të përdorur Falcon Heavy janë braktisur, turistët anonimë të hapësirës duhet të vazhdojnë të presin derisa sistemi ambicioz i BFR të jetë gati për ta. Musk tha në fillim të këtij viti se SpaceX do të fillojë ta testojë BFR në vitin 2019, dhe sistemi i plotë mund të jetë gati për udhëtim hapësinor në vitin 2022.

Megjithatë, Musk njihet si tip që jep afate shumë optimiste. Falcon Heavy-n e kishte planifikuar fillimisht në fillim të vitit 2013, por realizimi ndodhi katër vite më vonë. Kreu i Operacioneve të SpaceX, Gwynne Shotwell, dha një afat më bujar për nisjen e BFR-s. Ai tha gjatë një konference në “TED Talk”, këtë prill, se misioni do të kryhej brenda një dhjetëvjeçari.

Edhe sikur Musk të ndryshojë mendje e të vendosë ta përdorë Falcon Heavy për misionin në hënë, prapë, nuk ka gjasa të ndodhë brenda vitit. Kur plani u njoftua fillimisht, kompania tha se misioni të fillonte pasi të kishin dërguar astronautët e NASA-s, më parë, në disa udhëtime të rregullta, gjë që ende nuk ka ndodhur.

SpaceX nënshkroi një marrëveshje me NASA-n në vitin 2015 për të gjetur një mënyrë që astronautët të shkonin e të vinin nga Stacioni Hapësinor duke përdorur raketat Falcon 9, një raketë më e fuqishme se Falcon Heavy apo BFR. Por kompania ka hasur shumë vonesa, dhe konkurrentët e tyre, Boeing (BA), kanë gjithashtu një kontratë me NASA-n.

Parashikimet e NASA-s thonë se SpaceX mund t’i dërgojë astronautët e parë në stacionin hapësinor rreth muajit dhjetor. Zyra Amerikane e Llogaridhënies tha se mund të ndodhë disa muaj më vonë se dhjetori. Shumë pyetje mbeten pa përgjigje për sa i përket planeve turistike të SpaceX, por kompania e Musk-ut, ndërkohë, vazhdon të ketë sukses me biznesin kryesor, dërgimin e satelitëve në orbitë dhe ngarkesa në Stacionin Hapësinor. Të hënën, SpaceX nisi misionin e 11-të për këtë vit, një numër shumë i lartë misionesh, që tregon se SpaceX e ka shkundur industrinë e fjetur të raketave. Kompania u themelua nga Musk në vitin 2002 dhe hyri në treg me një risi: raketa të ripërdorshme, gjë që e uli koston e udhëtimit në hapësirë.