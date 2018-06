Sopranoja superseksi do të përformojë në Botëror….

Sopranoja Aida Garifullina, do të përformojë në ceremoninë hapëse të Kupës së Botës që starton sot në Moskë. 30-vjeçarja ruse do të përformojë së bashku me yllin e pop-it, Robbie Williams. Ajo është një nga artistet më të komentuara dhe talentuara në Rusi, ndërsa është nënë e një vajze të vogël, të cilën e ka me ish-kampionin e tenisit, Marat Safin.

Natyrisht prezenca e saj në skenën gjigante të stadiumit të Spartakut të Moskës nuk do t’i shpëtojë ‘syrit’ të fotografëve dhe tifozëve të pranishëm, pa përjashtuar edhe futbollistët. Siç mund të shikoni edhe në fotot që iu ftojmë të shikoni, ajo është kaq simpatike dhe e ëmbël. Të rralla janë sopranot si Aida. /EDS/