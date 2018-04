Soni Malaj në prag të martesës? Këngëtarja surprizon me ato që thotë për vjehrrën

Pas divorcit me balerinin italian, Soni u vu sërish në qendër të mediave rozë për romancën me Klevin, partnerin e ri. Tashmë që marrëdhënia e tyre është konsoliduar, Soni edhe në daljet publike flet për raportin me të por edhe me familjen e tij.

“Si shkon me vjehrrën?” ishte pyetja e drejtpërdrejtë për të që iu bë nga fëmijët dhe përgjigjja e këngëtares, me siguri, i ka pëlqyer shumë edhe vjehrrës së saj: “Është fat i madh kur ke prindër të mirë, por kur ke edhe një vjehrrë të mirë, është fat edhe më i madh.







Unë kam një vjehrrë shumë të mirë dhe jam shumë e kënaqur… “ – tha këngëtarja. Gjithashtu këngëtarja shqiptare tregoi dhe unazën që mbante në gisht, kështu që martesa mund të jetë afër.