Skandali me pesticidet! Ministria pranon që methomyl është kontrabandë

Një javë pasi Top Channel denoncoi përdorimin e pesticideve të rrezikshme, apo të paregjistruar në bujqësi, ka reaguar Ministria e Bujqësisë.

Reagimi erdhi vetëm për kimikatin, “Silikon Miks” për të cilin ministri Peleshi shkruante se ishte pleh, ndërsa fermerët e përdorin si pesticid dhe i kërkonte AKU-t që të mos e pengonte importin.







Ministria e Bujqësisë ngulmoi se “Silicon Miks” nuk është pesticid, por pleh dhe kërkon që për lajme të karakterit teknik të merren informacione pranë institucioneve përkatëse. Ne pyetëm ekspertët e Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore.

“Silici nuk futet në listën e plehrave”, na thotë kimistja Miranda Huta.

Ismet Beci, specialist i Mbrojtjes së Bimëve pranë Ministrisë së Bujqësisë është zyrtari i parë i kësaj ministrie që reagon pas denoncimit nga Top Channel të përdorimit të pesticideve të ndaluara.

Gazetarja : “Unë kam siguruar disa pesticide të cilat nuk janë të regjistruar në listën e PMV-ve që miraton Ministria e Bujqësisë një prej tyre është methomyl 90 sp. Këto pesticide i kam blerë në farmacitë bujqësore të vendit tonë. Silicon Mix, ku sipas Qendrës së Transferimit të teknologjive Bujqësore nuk është pleh, pavarësisht se ka etiketën EC FERTILIZER dhe vapcomore. A keni dijeni ju si institucion që këto pesticide tregtohen lirshëm në farmacitë bujqësore? “

Beci: “Produkti i mbrojtjes së bimëve me emrin tregtarë Metanate 90 SP nuk është i regjistruar për t’u tregtuar dhe përdorur në vendin tonë. Kjo sasi që keni gjet në pikat e shitjes për aq kohë sa nuk lejohet, normal që konsiderohet kontrabandë.”

Gazetarja: “Në bazë të përmbatjes ky produkt rezulton pleh. Për sa kohë shkruhet pleh është pleh. “

Gazetarja: “ Autoriteti Kombëtarë Ushqimit e ka bllokuar këtë produkt bujqësor. Ndërkohë Ministria e Bujqësisë ën të ditur që nuk duhet të bllokohet. A keni një fletë analize që ky produkt bujqësorë është pleh dhe jo insekticid? “

Beci: “Për aq kohë që me dokumenta është EC FERTILiZER me fletë analize me certifikatë origjine duhet të konsiderohet si i tillë. “

Gazetarja:“Si e komentoni qendrimin e AKU-së? “

Beci:“Qendrimin më të drejtpërdrejtë mund ta merni tek AKU-ja.

Ne e ripyetëm drejtuesin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit që ka bërë ndalimin e kimikatit dhe drejtori Agim Ismaili tha institucioni që drejton ka bërë procedurat ligjore dhe përfundimi është ai që transmetoi Top Channel.

Ndërsa Shpend Shahini, shef i Departamentit të Universitetit Bujqësor të Tiranës, shpjegon se përse fermerët e përdorin “Silicon Miks”, edhe si pesticid kundër insekteve.

“Duke përdorur silicin, që në vetvete në vrasjen e insektit, nuk ka një vrasje në bazë të mekanizmave të insekticideve të sintetizuara, por një vrasje bazuar në disa elementë të tjerë, duke shfrytëzuar elementet fizike”, thotë ai. tch