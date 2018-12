‘Skandali i Unazës së Re’, Basha: Rama doli pa maskë si hajdut i pamëshirshëm

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka bërë thirrje të premten të gjithë qytetarëve të vendit t’u bashkohen protestave kundër asaj që ai e quajti “grabitje” që kryeministri Edi Rama po i bën vendit. Ai tha se askush nuk duhet të rrijë më i heshtur, pa vepruar.

“Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë t’u bashkohen të gjithë përpjekjeve për të ndaluar vjedhjet dhe grabitjet e Edi Ramës. Ju bëj thirrje t’i bashkohen protestës së banorëve të Unazës, në Shkozë, tek Bulevardi i Ri, tek Teatri, t’ju bashkohen studentëve, bijve dhe bijve tuaja, që kërkojnë të drejtën për arsim.”

Kryeopozitari tha se të gjithë protestuesit duhet ta dinë që PD është me ta.

“Dua t’ju them edhe një herë studentëve, banorëve të unazës dhe qytetarëve kudo ku janë: Unë jam me ju, ne jemi me ju, demokratët janë me ju. Ne japim mbështetjen tonë për përpjekjen tuaj… nuk duam kurora, nuk duam lavde, duam drejtësi për të gjithë.”