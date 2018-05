S’ka marrëveshje me UEFA-n, Milan në prag të katastrofës

Atalanta e Fiorentina po fërkojnë duart pas përgjigjes negative të UEFA-s për drejtuesit e Milanit, të cilët kishin propozuar një marrëveshje për të evituar sanksione dhe për t’u rikthyer në parametrat e “fair play financiar”, pasi kuqezinjtë rrezikojnë edhe përjashtimin nga Europa League.

Lajme të këqija kanë ardhur pasditen e së martës për Milanin nga Nioni. UEFA refuzoi marrëveshjen e propozuar nga klubi italian, për të evituar sanksione dhe për t’u rikthyer në parametrat e “fair play financiar”.







Plani i prezantuar nga administratori Fassone nuk i bindi drejtuesit e institucionit që drejton futbollin në Europë. Pas refuzimit të propozimit të 15 dhjetorit të kaluar, ky është refuzimi i dytë për kuqezinjtë. Tashmë Milani do të përballet me sanksionet e UEFA-s, të cilat do të publikohen brenda datës 15 qershor.

“Djalli” rrezikon minimalisht një paralajmërim, të shoqëruar edhe nga një gjobë e kripur. Megjithatë frika më e madhe lidhet me bllokimin e merkatos, por ndoshta edhe me përjashtimin nga edicioni i ri i Europa League, pjesëmarrje të cilën skuadra e Gattuso-s e fitoi duke u pozicionuar në vendin e gjashtë në Serinë A.

E nëse do të merreshin masa ekstreme, Atalanta do të evitonte ndeshjet kualifikuese për në fazën e grupeve të Europa League, ndërsa Fiorentina do të siguronte Europën, edhe pse ndaj Milanit u thye keqazi në ndeshjen e fundit të Serie A.

Refuzimi i UEFA-s lidhet me faktin që pronari kinez Li Yonghong nuk ka realizuar ende rifinancimin e fondeve për klubin. Sipas drejtuesve në Nion, të ardhurat e fondit “Elliot” nuk garantojnë vazhdimësinë e likuiditetit të klubit dhe për këtë arsye përfaqëson një rrezik serioz edhe për projektin sportiv të Milanit.