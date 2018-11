‘S’ishte dakord me modelin e…’, statusi i djeshëm i ish-zv.ministrit

Ditën e sotme, zëvendës ministri i Arsimit, Taulant Muka i ka paraqitur kryeministrit Edi Rama, kërkesën e dorëheqjes së tij nga ky post.

Në shkresën zyrtare Muka shkruan se “Për arsye etike, morale dhe profesionale, dhe të papajtueshmërisë që unë kam në modelin e punës të aplikuar në Ministrinë e Arsimit”, ai ka zgjedhur që të largohet.







Ndërkohë një ditë më parë në profilin e tij të Facebook, ai kishte postuar një status ku tregonte se cili ishte projekti i tij i radhës si zv/ministër.

“Bashkë me çunat e Ministrisë do bëjmë rankimin e akademikëve shqiptarë sipas produktit shkencor për të evidentuar shkencëtarët shqiptarë qe jetojnë në Shqipëri. Çuna suksese me përdorimin e “R Programming”! Shumë punë ju pret përpara!

#shkencashqiptare #arsimcilesor”,- shkruante ai.