Sinjalet e Ramës, ku u distancua nga Tahiri dhe Xhafaj: Pse duhet të hyj…

Kryeministri Edi Rama mbrojti sot Saimir Tahirin dhe Fatmir Xhafën.

Por ndër radhë, edhe Rama ka larë duart si Ponc Pilati, duke përcjellë ndër radhë edhe mesazhe distancuese.







Fillimisht për Fatmir Xhafajn ai tha se, “në këtë familje politike gjithesecilit i është dhënë një mundësi, por vendin e punës secili do ta mbaje vetë me dinjitet dhe rezultate”.

Më tej ai është fokusuar tek çështja Tahiri, duke e parë në të njëjtën kohë veten sa të përfshirë aq edhe të shkëputur. Prej kohësh, opozita e lidh debatin për Tahirin dhe Xhafajn me vete kryeministrin Edi Rama, Sipas saj, është ky i fundit që drejton klanet mafioze në vend përmes Tahirit dhe ministrit aktual të Brendshëm.

Por cfarë thotë Rama në këtë drejtim?

“…Jam bërë copë për të mbrojtur punën e një ministri…, që ia di dhe ia vlerësoj punën që bën, kur të gjithë e kanë rrethuar me kundërshtitë e tyre, por mos prisni kurrë të mbroj askënd për të bërë avokatin e kujtdoqoftë kur është fjala për t’u përballur me akuzat e organeve të drejtësisë. Kur Saimir Tahiri u dënua me arrest shtëpie, unë kisha faj sipas atyre që shkojnë pas Berishës, sepse e mbrojta nga arresti me burg. Po ashtu unë kisha faj si ndër tanët pse e lëshova dhe nuk e mbrojta nga arresti i shtëpisë.

E kam me tanët, ku hyj unë këtu në këtë mes, dhe pse duhet të hyj unë në këtë mes?

Unë nuk di të tallem me nderin e jashtëzakonshëm që më kanë bërë ata që më kanë zgjedhur duke më dhënë pasurinë më të madhe, mundësinë e rrallë fare që të udhëheq vendin për një periudhë kohe. Po mos besoja në ato që them s’do bëja dot gjithçka në këto vite mes zjarrit dhe baltës…”, tha Rama.