Simbolika e krijimit të ushtrisë së Kosovës

Nga Ervis Iljazaj

E ndërsa Shqipëria është e kapluar nga protestat e studentëve, e cila me të drejtë ka marrë gjithë vëmendjen që meriton, Kosova pritet që sot me votimin në Parlament të shndërrojë forcat e saj të sigurisë në ushtrinë e saj të ardhshme.







Duke parë kontekstin, ky është një lajm që ka zënë pak rëndësi në opinion publik në Shqipëri, por, që në fakt, është një lajm dhe ngjarje mjaft e rëndësishme për Kosovën dhe Shqipërinë.

Krijimi i ushtrisë së Kosovës, në aspektin politik dhe ndërkombëtar, pikërisht në këtë moment paraqet disa simbolika mjaft të rëndësishme.

Së pari, është një hap i padiskutueshëm në forcimin e pavarësisë të Kosovës në aspektin ndërkombëtar, i cili është një realitet i patjetërsueshëm. Tashmë integriteti i territorit të Kosovës, nuk mbrohet vetëm diplomatikisht, por me një ushtri, e cila ka pikërisht këtë funksion, që do ta ushtrojë sipas të gjitha ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe, ky është një aspekt mjaft përcaktues në ecurinë e saj politike dhe në përmbushjen e aspekteve të të qenit një shtet i pavarur dhe i pacenueshëm.

Së dyti, krijimi i ushtrisë së Kosovës, ka ardhur me bekimin dhe insistimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bekim të cilin nuk e mori nga shefi i NATO-s, që mendon se ky nuk është momenti për një gjë të tillë. Këto deklarata të ndryshme, tregojnë qartazi, atë që po ndodh me politikën ndërkombëtare në Kosovë dhe Rajon. Politika amerikane, në vitet e fundit, që në kohën kur është zgjedhur President i SHBA Donald Trump, dhe ajo europiane ndan këndvështrime të ndryshme. Jo vetëm në këtë rast, por edhe në diskutimet për marrëveshjen e mundshme midis Kosovës dhe Serbisë, politika europiane dhe ajo amerikane kanë mbajtur totalisht qëndrime të ndryshme. Dhe, këto këndvështrime të ndryshme, nuk tregojnë aspak që Europa nuk është më aleate e Kosovës. Por, tregojnë se si marrëdhëniet midis saj dhe SHBA kanë hyrë në një tjetër rrjedhë për sa u përket politikave ndërkombëtare.

Së treti, edhe pse politika e jashtme amerikane me Donald Trump nuk është më e njëjta, SHBA vazhdon të mbetet aleati kryesor i shtetit të Kosovës dhe kjo tregohet qartë në çfarëdolloj situate që krijon politika ndërkombëtare.

Së katërti, krijimi i ushtrisë së Kosovës e bën atë më të fortë politikisht, të paktën në aspektin simbolik dhe më të sigurt dhe më të vetëdijshme në çdo proces bisedimesh me Serbinë apo me këdo shtet tjetër. Në të gjitha tavolinat e bisedimeve ndërkombëtare, tashmë Kosova është një shtet i kompletuar në të gjithë komponentët e tij.

Së pesti, mbështetja e krijimit të ushtrisë së Kosovës nga ana e SHBA, tregon qartë, që jo vetëm Kosova, por i gjithë faktori shqiptar është aleati më i sigurt dhe besnik i saj. Në këtë kuptim, çdo tentativë nga cilido faktor tjetër ndërkombëtar për të ndaluar rrugën e forcimit të këtij faktori në rajon, është një tentativë që nuk ka për të patur sukses.

Dhe së fundmi, krijimi i ushtrisë së Kosovës, është një element, i cili ndihmon në realizmin e ëndrrës së madhe të bashkimit kombëtar. Gjë e cila, herët apo vonë do të ndodhë. Pasi, është absurde dhe s’ka asnjë logjikë politike e ndërkombëtare, që të ekzistojnë dy shtete me kombësi shqiptare në një rajon, të cilat janë në kufij me njëra-tjetrën.

Për të gjitha këto arsye, krijimi i ushtrisë së Kosovës, është lajmi më i mirë për të gjithë shqiptarët, në këto kohë të vështira politike dhe shoqërore.