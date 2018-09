Si t’i zgjasni dhe shpeshtoni flokët brenda muajit

Herë pas here ne kërkojmë mënyra për të pasur flokë të gjata me shkëlqim. Në fund të fundit, flokët janë diçka që mund t’i japë fytyrës tuaj një ndryshim të domosdoshëm. Sipas shkencës, flokët rriten në mes 0,3-0,5 mm në ditë, 1 deri në 1,5 cm në muaj dhe 12 deri në 15 cm në vit. Flokët gjithashtu marrin janë indeksi i dytë më i shpejtë në rritje në trup. Por ende, ne të gjithë kemi një problem ose një tjetër në lidhje me flokët tanë.

Ne duam t’ju lehtësojmë pak duke sjellë së bashku disa mënyra të provuara për të forcuar dhe rritur flokët tuaj. Ju do të filloni të shihni ndryshimin e nevojshëm.







Bëhuni mike me gërshërën

Kur jeni duke “vdekur” për të rritur flokët tuaj, prania e gërshërëve rreth jush është si një makth. Megjithatë, realiteti është vetëm e kundërta e asaj që po mendoni. Këshillohet që të rregulloni rregullisht flokët tuaj, dhe më shpesh nëse jeni duke u përpjekur ti rrisni.

Prerja e flokut jo vetëm që heq pjesën e dëmtuar, por gjithashtu ndihmon në ruajtjen e shëndetit të flokëve tuaj. Dhe mos harroni, është shumë më e lehtë për të stiluar flokët e shkurta.

Mos e shmangni balsamin

Së pari, ka një mit rreth kohëzgjatjes së mbajtjes së balsamitnë flokët tuaj dhe ne duhet t’ju themi se kjo nuk është e vërtetë. Kundër besimit popullor, ai ka efekte të menjëhershme e të dobishme në flokët tuaj. Për më tepër, na kursen edhe nga dëmtimi nga mbështjellja e flokëve të lagura në një peshqir.

Mos mendoni se balsami është vetëm për disa lloje të veçanta të flokëve. Është një domosdoshmëri për të ruajtur shëndetin e mirë të të gjitha llojeve të flokëve. Pra, aplikoni balsam pas çdo larje dhe mbajini flokët tuaj poshtë!

Merrni ndihmë nga disa përbërës magjik

Aplikimi i disa përbërësve direkt në flokë dhe lëkurën e kokës gjithashtu është e këshillueshme. Për shembull, lëng qepësh dhe hudhre, uthull molle dhe qumësht kokosit i japin ushqim flokut dhe përmirësojnë rritjen e tij.

Ata jo vetëm që ndihmojnë me rritjen, por edhe ndihmojnë me shëndetin e përgjithshëm të lëkurës së kokës dhe flokut tuaj.

Nëse keni menduar se birra duhej vetëm të ishte e ftohur për t’u konsumuar, provo ta vlosh atë. Pas valimit të saj, shtojeni në shampon tuaj dhe lani flokët tuaj. Do të kuptoni se sa e dobishme është birrë. Ju lehtë mund të lani flokët në këtë mënyrë dy herë ose tri herë në javë.

Shampoja me birrë jo vetëm ndihmon në heqjen e të gjitha llojeve të papastërtive nga flokët, por gjithashtu vepron si një balsam i shkëlqyer.

Ushqimi javor përmes vajrave dhe maskave

Një maskë e flokëve ose vajosja e flokëve duhet të ndiqet rigorozisht në baza javore. Kjo është e rëndësishme nëse doni të rritni flokët. Kjo gjithashtu ndihmon që flokët të mbajnë yndyrna esenciale, gjë që e mban atë më të shëndetshme.

Trajtimet spa janë një mënyrë për të bërë këtë, por ju mund ta bëni atë në shtëpi. Përbërësit si mjaltë, limon, avokado, vaj ulliri dhe lëng qepësh janë disa nga përbërësit që mund të përdoren për të bërë një maskë flokësh.

Mënyra e saktë e tharjes së flokut pas larjes

Nuk ka rëndësi se sa e butë është peshqiri juaj, ajo gjithmonë do të kontribuojë në dëmtimin e flokëve të tua delikate të lagura. Gratë shpesh i mbyllin flokët pas larjes, e cila sigurisht nuk është e këshilluar pasi mund të shkaktojë dëmtime të fijeve të flokëve, ndërsa ata marrin fërkim me fibra të endura të peshqirit.

Nëse misioni juaj për të rritur gjatësinë e flokëve tuaj është i vërtetë, përpiquni dhe qëndroni larg mjeteve të ngrohjes për flokë, si tharëse flokësh, drejtues dhe bërës kaçurrelash. Çdo lloj nxehtësie shkakton dëmtimin e flokëve tuaj. Ju mund të përdorni një tharëse flokësh pasi flokët tuaj të paktën 60% janë të thata natyrisht. Ju duhet gjithashtu të përdorni llak për mbrojtjen e flokëve para se të përdorni një tharëse flokësh.

Kombino lëng qepësh dhe vaj kokosi

Përparësitë e lëngut të qepëve për rigjenerimin e flokëve janë të njohura. Lëngu i qepëve është provuar të jetë efektive në trajtimin e shumë problemeve. Qepët rregullojnë ciklin e rritjes së flokëve dhe japin ushqim të drejtpërdrejtë në gjendrën e flokut.

Kur lëngu i qepës është përzier me vaj kokosi përfitimet i merrni të dyfishuara. Vaj i kokosit ndihmon për të mbajtur vajrat natyrale të fijeve të flokëve, duke parandaluar kështu thatësinë. Vaj i kokosit është gjithashtu një burim i pasur i vitaminës E dhe acidit laurik. Nëse nuk mund ta gjeni vajin e kokosit, mund të përdorni edhe vajin e bajames ose të mustardës.