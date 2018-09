Si të merrni Green Card pa llotari

Shifrat e fundit që tregonin sesa shqiptarë kanë aplikuar për llotarinë amerikane ishin vërtet të frikshme.

367 mijë shqiptarë aplikuan vetëm këtë vit për llotarinë, duke treguar kështu se ëndrra amerikane vazhdon akoma.







Por nëse jeni nga ata që nuk ju ka buzëqeshur fati, ka një mënyrë tjetër për të përfituar Green Card përvec llotarisë.

Ju e gjeni më poshtë:

Si te marresh nje Green Card pa experience pune ose ndonje kontakt ne Shtetet e Bashkuara?

Ka nje dege te emigrimit te quajtur EB-3 (Kategoria 3 e bazuar ne punesim) dhe kjo kategori perfshin sponsorim I bazuar mbi punesimin per aplikantet pa asnjelloj eksperience.

Mosha nuk eshte e rendesishme,aplikanti mund te jete mes 18 deri 52 vjec.

Arsyeja pse ky process i green card nuk eshte i njohur per shume njerez eshte ngaqe kerkon qe kompani te medha te bejne kerkesen per green card per sherbime mirembajtje/roje – pune qe nuk kerkojne experience. Nje aplikant mund te jete nje specialist kompjuteri, nje I diplomuar I letersise Franceze, nje doctor, ose nuk ka experience ne asnje lloj pune, sepse kerkesat e punes nuk kerkojne ndonje eksperience. Ata preferojne qe personi te kete njohuri baze Anglishtje.

Çfare ka ndryshuar?

Kompanite duhet te faktojne qe ata nuk kane mundur te gjejne nje shteta Amerikan per sherbime mirembajtje/ roje. Gjate viteve te fundit, kompanite e medha Amerikane kane qene te paafta te terheqin punonjes Amerikane per keto pune dhe qytetaret Amerikane ne nje mase te madhe nuk po kalojne testin fillestar te droges dhe ata nuk qendrojne ne pune per me shume se disa muaj.

Disa kompani te medha u lodhen me punonjes te paqendrueshem dhe kane nisur te aplikojne tek departamenti I punes mijera aplikime duke I faktuar departamentit te punes qe ata jane te paaftete terheqin qytetare Amerikane per punet.

Kompanite e medha dorezojne aplikimet e shumta dhe marrin aprovimin nga departamenti I punes per te rekrutuar mijera njerez ne bote pa experience per te ardhur me green card dhe te punojne per kompanine per minimumi nje vit ne sherbime mirembajtje/roje.

Sa zgjat procesi I green card?

Nese ti je jashte Shteteve te Bashkuara, procesi merr gati 14 deri 19 muaj per nje aplikant dhefamiljen te hyjne ne Shtetet e Bashkuara me statusin e tyre 10 green card. Procesi eshte me I shkurterdhe I lire per nje person qe eshte tashme ne Shtetet e Bashkuara me status F-1 ose E-2 studenti.

A mund te sjelle nje aplikant familjen e tij/saj?

Po, bashkeshorti ose bashkeshortja mund te beje sponsorizimin dhe te gjithe anetaret e familjes hyjne ne green card per sa kohe qe femijet jane nen 21 vjec.

Çfare lloj kompanish po ofrojne aplikime green card per minimum nje vit sherbime mirembajtje/roje?

Kompanite jane goxha te medha dhe nje aplikant ka mundesi te zgjedhe vendndodhjen e punes, ka nje mundesipune ne Houston, Texas, dhe Ruskin, Florida (qe eshtegati 20 minutanga Tampa Bay).

Cilat jane avantazhet per kompanite e medha?

Kompanite e medha marrin nje avatazh te madh sepse atyre nuk u duhet te paguajne para per te rekrutuar dhe sjellur aplikantet nga rreth botes. Kompanite e medha nenkontraktojne nje kompani konsultimi per te bere gjithe punen logjistike dhe letrat per punonjesit qe te vijne ne Amerike.

Prandaj, kompanite e medha vetem marrin punetoret qe do te bejne punet per sherbime mirembajtje/roje per te pakten nje vit dhe kjo eshte me e qendrueshme sesa qytetare Amerikane qe kane problem me kalimin e testit te droges dhe punojne per kompanine vetem disa muaj dhe jane vazhdimisht te paqendrueshem.

Cili eshte rreziku?

Ceshtja do te mohohet ne Ambasaden es e aplikanti ka rregjistrime kriminale ose cfaredo lidhje me terrorizmin. Ata nuk do te pengohen per shkelje te vogla.

Perndryshe, aplikimi eshte I drejtperdrejte sepse nje kompani e madhe dorezon dokumenta per departamentin e punes te cilat aprovohen, dhe me pas aplikanti thjesht duhet te dorezoje letrat e duhura permes nje avokati te emigrimit Amerikan dhe ata hyjne ne vend me green card.

Cilat shtete mund te bejne procesin EB-3 te green card?

Çdo vend ne bote mund ta beje kete process; me gjithe se ka nje vonese te konsiderueshme per Kinezet, Indianet, dh Meksikanet, dhe Filipinezet. Gjithsesi, cdo vend tjeter ka rreth nje vit e gjysme kohe per te pritur per te hyre me green card.