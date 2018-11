Si të kapërceni problemet e xhelozisë

Xhelozia është një ndër fenomenet shkatërruese në një marrëdhënie. Gjatë bashkëjetesës secili çift ka ulje ngritjet e tij, por është e rëndësishme që të gjejë një mënyrë për të mbajtur një situatë sa më neutrale dhe në kontroll, nëse një gjë e tillë nuk arrihet atëherë është më mirë që të ndahen, shkruan Living.

Sidoqoftë, nëse xhelozia juaj është pa vend ose për situata që nuk e justifikojnë atë, është e vështirë për të dy. Më poshtë do të lexoni disa mënyra se si të dilni nga një situatë e tillë.







Ditari

Kur keni ndjenja që nuk mund të shpëtojnë, ai me të vërtetë mund t’ju ndihmojë, uluni dhe shkruani. Jini të veçantë, duke respektuar ndjenjat tuaja dhe situatat që i kanë shkaktuar ato. Mos ngurroni të përdorni sa më shumë detaje që të jetë e mundur dhe mos u shqetësoni gjatë shkrimit. Këto janë mendimet tuaja dhe është e rëndësishme t’i bëni të qarta në letër. Nëse me të vërtetë mendoni se ka një problem, tani mund të afroheni më pranë partnerit tuaj në një mënyrë më të shëndetshme dhe më të dashur.

Bisedoni me partnerin tuaj

Ndonjëherë një situatë kërkon vërtet një bisedë. Shpesh, gratë që pyesin se si të merren me xhelozinë, mendojnë se biseda është mjeti i fundit, sepse tregon se sa paranojake janë, por që nuk bien në këtë kurth. Jini të hapura për ndjenjat tuaja dhe ndajini ato me dikë që doni, nuk është kurrë një ide e keqe. Nëse ata nuk e pranojnë seriozisht dhimbjen tuaj, ndoshta nuk janë personat e duhur për ju.

Kuptoni dallimin midis xhelozisë së paarsyeshme dhe të justifikuar

Natyrisht, kjo është më e lehtë. Përsëri, ditari mund t’ju ndihmojë të kristalizoni ndjenjat tuaja dhe të identifikoni më lehtë sjelljen joracionale. Nëse, për shembull, ju shihni në mënyrë të përsëritur referencat për mënyrat se si bashkëbiseduesi juaj “duket” tek njerëzit, mund t’iu duhet ta mendoni dy herë. Nga ana tjetër, nëse shihni shumë fraza të papërshtatshme ose fyese, ky është një shkak për veprim.

Bëni paqe me miqtë e seksit të kundërt

Ndodh që miqësia e seksit të kundërt shpesh është krejtësisht platonike. Partneri juaj mund të ketë diçka me një grua tjetër për arsye miqësore. Kjo nuk do të thotë që nuk mund të vësh kufij të shëndetshëm. Ju keni të drejtë të prisni që partneri juaj të mos dalë vetëm me miqtë.

Pranoni mendimet dhe ndjenjat tuaja

Edhe nëse nuk dëshiron ta dëgjosh atë, ballafaqimi me xhelozinë nganjëherë kërkon vetëm ta tejkalosh atë. Kjo nuk do të thotë që ju t’i lini ndjenjat tuaja mënjanë dhe t’i injoroni, sepse nuk është e shëndetshme dhe do t’ju mundojë përsëri. Përkundrazi, jepini kohë, njihni ndjenjat tuaja brenda vetes.