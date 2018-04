Si të humbi virgjërinë pa dhimbje?!

Humbja e virgjërisë është shpesh një temë që prek dhe frikëson gratë e reja, duke shkaktuar ankth dhe madje edhe një frikë të madhe në intimitet fizik. Një gamë e tërë e miteve dhe pasaktësi në lidhje me kohën tuaj të parë mund të jetë shkaku i kësaj.

Një njohuri e mirë e anatomisë tuaj dhe të kuptuarit e mirë të funksioneve trupore, janë thelbësore në mënyrë që ju të humbni virgjërinë tuaj me pak dhimbje dhe të fitoni kënaqësi. Shumica e njerëzve besojnë se cipa e virgjërisë është një copë mishi që domosdoshmërisht do të thyhet, të shkakton pak dhimbje dhe gjakderdhje në marrëdhënien e parë.







Kjo është një mit. Cipa e virgjërisë është një cipë që mbulon një pjesë të hyrjes së vaginës. Megjithatë, ajo ka një vrimë në të, nga ku gjaku menstrual rrjedh në pjesën e jashtme. Cipa e virgjërisë në një vajzë adoleshente është ose ka të ngjarë të jetë thyer gjatë praktikës së sportit masturbim, ose futjes së ndonjë tamponi.

Cipa e virgjërisë shoqërohet ose jo me gjakderdhje dhe me një dhimbje të lehtë. Nga ana tjetër, mund të keni ose më shumë gjakderdhje,k jo është edhe normale, kështu që mos u frikësoni.

Pra, pse ndiejmë pak dhimbje? E vërteta është se çarja e cipës së virgjërisë luan një rol shumë delikat në drejtim të të ndierit të dhimbjes, gjatë kohës suaj të parë. Në shumicën e rasteve,janë muskujt brenda në organet gjenitale të cilat mund të shkaktojnë siklet dhe dhimbje. Megjithatë nata juaj e parë është gjithmonë e dhimbshme dhe mund të shkaktojë kontraktime të vrullshme ose jo të muskujve. Ky është nervozizmi dhe keqkuptim i parë që ju ndieni. Por mos u shqetësoni, sepse ka shumë mënyra për të kapërcyer atë në mënyrë natyrale dhe të lehtë.

Më e rëndësishmja, është që ju duhet të jeni të gatshëm për të marrë atë hap dhe kjo do ju lehtësojë nga ana psikologjike.

Mos harroni se inicimi i një marrëdhënie seksuale me partnerin tuaj do të ndryshojë gjërat, ka shumë të ngjarë nga një fazë adoleshente-dashurie në një lloj shumë më të thellë dhe intime të marrëdhënies. Gjithashtu, sigurohuni që ju (madje edhe partneri juaj) nuk jeni nën presion për të marrë këtë hap. Nëse ju vendosni që nuk do ta bëni këtë hap, thjesht vendimi duhet të respektohet dhe kaq.

Disa hapa që duhet të njihen lidhur me humbjen e virgjërisë

1.Të njohë mirë anatominë e organit tuaj si dhe ku duhet prekur nga ana e mashkullit

2.Zbuloni veten tuaj.

3. Shihni foton dhe gjeni pjesët në trupin tuaj

4. Tentoni për masturbim nëse dëshironi

5. Provoni të fusni gishtat në vaginën tuaj nëse ju e dëshironi këtë gje dhe ju bën të ndiheni mirë

6. Provoni ushtrime relaksuese për muskujt e vaginës tuaj.

7. Provoni lojra përpara aktit seksual