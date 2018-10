Ajo ka qenë gruaja e një aktori të njohur të Hollivudit, por tashmë e kalon ditën si një e pastrehë në rrugët e Los Angeles.

Ish-modelja e fitness-it, Loni Willison ka qenë gruaja e aktorit të Baywatch, Jeremy Jackson.







Por mediat e kanë fotografuar teksa kërkon nëpër kazanët e plehrave në Hollivudin Perëndimor.

Dikur ishte një bionde që kishte pushtuar revistat, tashmë është e pastrehë, me trupin e mbuluar me pisllëk dhe me plagë në krah e gishta.

35-vjeçarja ka rrëfyer për Daily Mail historinë e saj të trishtë.

Ajo tha se e kanë dëbuar nga apartamenti i saj dy vite me parë, pasi humbi punën dhe kishte probleme mendore.

Ish-modelja thotë se e kishte bindur veten se e torturonin me elektricitet, një problem mendor që e ngacmon vazhdimisht.

Në mënyrë shokuese, Loni thotë se nuk është larë prej një viti.

“Mundohem që të jem sa më e pistë që të parandaloj ndonjë sulm seksual ose përdhunim”.

“Më kanë vjedhur disa herë. Kam humbur dy vende pune dhe jetoj në rrugë”.

Ajo duket se ka probleme edhe me varësinë ndaj drogës.

Në shoqja e saj, një modele e quajtur Kristin, u ofrua që ta ndihmonte. Ajo e mori në hotel, ku bëri dush, ndërroi rrobat dhe hëngri ushqim të mirë.

Por në mëngjes u arratis, duke i thënë shoqes së saj se donte të drogohej- duke refuzuar ofertën për një trajtim prej 90 mijë dollarësh për të shkëputur varësinë ndaj drogës.

“Është e pabesueshme. Kalova natën me të dhe ajo nuk është më personi që njihja dikur”, tha Kristin.