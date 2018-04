Si mund të marrësh një raport mjeko –ligjor pa kontroll, vetëm me 10 mijë lekë

Shëndetësia falas është një nga premtimet dhe mburrjet më të mëdha të qeverisë, por njëkohësisht edhe një nga bllofet më flagrante të saj.

Gazetarët e emisionit “Stop” provojnë se si mund të merret fare lehtë një raport mjeko – ligjor në qendrën shëndetësore Kamëz dhe Durrës me lekë nën dorë dhe pa asnjë kontroll.





Në poliklinikën e Kamzës infermierja ndihmoi qytetaren të marrë një raport mjeko – ligjor për vetëm 1000 lekë.

Qytetarja – Më fal! Si kalon? Po kërkoj atë zonjën që rri aty!

Infermierja 1 – Ka ikur në shpi.

Infermierja 2 – Kanë ikur ato.

Infermierja 1 – Kanë mbaruar për sot.

Qytetarja – Sepse doja të pyesja pak për diçka. A mund të vini një sekondë, ju lutem? S’ka problem! Unë këtu jam studente, më duhet një raport mjeko-ligjor!

Infermierja 2 – Mjeko-ligjor! Se je e aftë për punë? Ti je e aftë?

Qytetarja – Po!

Infermierja 2 – Do të fillosh punë me ndonjë vend apo e do për studime?

Qytetarja – Po! Unë nuk e kam këtu vendbanimin, e kam në Dibër edhe më duhet sot për nesër dhe s’kam kohë.

Infermierja 2 – S’ka kohë tashi. Më jep kartën e identitetit, të shkoj…! Çkemi? Si je? Ja, dy minuta, erdha! Do i them një doktori mos ka se kur vjen një urgjencë, i japim… po qe se ka, unë do shkoj lart, meqë qenke prej Dibre. Jam vetë prej Dibre unë.

Qytetarja – Ja!

Infermierja 2 – Kjo bën dhjetë mijë lekë të vjetra (ul zërin).

Qytetarja – Sa?

Infermierja 2 – 10 mijë lekë të vjetra (me zë të ulët).

Qytetarja – Në rregull!

Infermierja 2 – Të shkoj lart unë njëherë!

Qytetarja – A të ngjitem edhe unë lart?

Infermierja 2– Jo, s’ka gjë, se kam kartën. Se ka shumë njerëz.

Infermierja 2 – Hajde këtu te shkallët se s’duam… I thashë duhet për nesër vërtetimi.

Qytetarja – Si e ke emrin?

Infermierja 2 – Edlira.

Qytetarja – Kur të kem ndonjë herë tjetër që të të kërkoj.

Gjithashtu në qendrën shëndetësore të Durrësit, infermierja kërkon 10 mijë lekë për të marrë raportin mjeko – ligjor pa kryer analizat.

Qytetarja – A të futem?

Infermierja – Hajde, hajde! Dëgjo erdhe ti, po pse s’erdhe atë ditë?

Qytetarja – S’munda, kam qenë sëmurë. Me grip jam.

Infermierja – Me grip, ke qenë pa qejf ëëë, mirë. Hajde tashi! Unë po bëj një përpjekje njëherë! Ishalla nuk kane ik ato të ndërtesës tjetër! Si e ke emrin ti? A ke një kartë identiteti?

Qytetarja – Po, kam!

Infermierja – Ma jep kartën! M’i jep edhe ç’ke për të… ashtu, edhe të shkoj njëherë unë!

Qytetarja – Tani sa bënin?

Infermierja – Nëma ti ta kem një kështu, sa ke ti ke një 5-she? Ma jep 10-shen!

Qytetarja – Jo, nuk kam!

Infermierja – S’ke? Ja të ta jap unë një se duhet me i ngatërru, duhet një 5-she me bo regjistrimin atje, asaj tjetrës të shkoj t’i them.

Qytetarja – S’ka gjë! Vetëm më mbaro!

Infermierja – Ishalla të mbaroj njëherë! Ta gjej, përndryshe do vish vetë. Do vish jo vetë, do vish nesër se çfarë do bëj unë do pyesësh mirë!

Qytetarja – Ok!

Infermierja – Mbaji këto tani ti!

Qytetarja – Në rregull!

Infermierja – Unë tani duhet me i bo krejt 5-she se s’shkojnë ashtu, nuk shkojne me tetën.

Na tani me tetën, letra nga komisioni, raporti, futi këtu! Mirë! Hajt! Pacim!

Ndërsa në Krujë mund të mësosh vetëm grupin e gjakut nga poliklinika shtetërore, ndërkohë që për të gjitha analizat e tjera, si HIV-AIDS, Hepatit B dhe Hepatit C, duhet t’i bësh në mënyrë private me mjekun.

Qytetarja – Si jeni? Mirë?

Doktori – Mirë!

Qytetari – XXXXX më adresoi këtu për një analizë gjaku, HIV- AIDS.

Doktori – Bohet HIV, Hepatiti B, Hepatiti C, bëhet grupi i gjakut, bëhen të gjitha.

Qytetari – Këtë na tha edhe ajo për të bërë.

Doktori – Të gjitha këto?

Qytetari – Po! E sa kushtojn këto tani?

Doktori – Grupi i gjakut është falas që është shtet, kurse këto të tjerat janë me pagesë. Nuk bëhen në shtetërore, veç të t’i bëj nga ana ime privatisht. Por grupin e gjakut e keni falas.

Qytetari – Sa kushton e gjitha kjo?

Doktori – Veç për nusen t’i bëjmë të gjitha shkojnë 20 mijë lekë.

Qytetari – Ok! Mund ta bëjmë?

Doktori – Po, por vetëm se janë me pagesë… kupton?

Qytetari – Po, pra!

Doktori – Ok, e bëjmë! Ulu!

Qytetari – Në shtet nuk funksionojnë këto?

Doktori – Jo, nuk funksionon!

Qytetari- Ok! S’ka problem!

Doktori – Mund t’i bësh edhe në Tiranë, edhe në Fushë-Krujë, nuk ka problem, po edhe grupin e gjakut.

Qytetari – Për të mos ikur dhe njëherë në Tiranë.

Doktori – Si të doni po them.

Qytetari – Vazhdojmë! Vazhdojmë!

Doktori – Jo, jo! Problemi është se në shtet nuk bëhen asnjë vend. Vetëm në Tiranë, te Qendra Kombëtare e Gjakut mund të marrësh një rekomandim, për të shkuar për t’i bërë. Do i bësh me pagesë.

Qytetari – Mirë, mirë, se edhe pashaportizimin nuk e kemi akoma, kështuqë…

Doktori – Jo, jo! Nuk e di tani, unë po them zgjidhjen që mund të jap.

Qytetari – Ok! Vazhdojmë!

Doktori – Tashi si doni bëni, ngaqë është me pagesë edhe unë ndihem në siklet.

Qytetari – Po s’ka problem, unë po të thashë bëje, bëje!

Doktori – Jo, vëlla! Ngaqë është me pagesë i bëj unë nga ana ime, e kupton ? I kam marrë ngaqë ka kërkesë, sa për të mos me shkuar njerëzit në Tiranë për shembull. Po është me dëshirë, nuk është e detyrueshme.

Qytetari – Ore, aq më mirë që ju shërben njerëzve sepse tani të shkosh dhe deri në Tiranë…

Doktori – Unë vihem dhe në siklet, për Zotin! Po problemi është që tani në Tiranë, thashë merr një rekomandim dhe shko te Qendra Kombëtare e Gjakut.

Qytetari – Nuk është problem!

Doktori – Se dhe unë ndihem në siklet, ngaqë … kurse grupin e gjakut e keni pa pagesë.

Qytetari – Nuk besoj që është për t’u vendosur në siklet kur ti po i shërben dikujt.

Doktori – Po, siklet është./ tvklan