‘Si më quajte? Më the që jam e mjegullt?!!’

Kryeministrja britanike, Theresa May u filmua gjatë një diskutimi të tensionuar me presidentin e Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker. Edhe pse përpara kamerave, May dukej shumë e vendosur për të replikuar me Juncker për një epitet.

Edhe pse zëri nuk dëgjohet, lexuesit e buzëve thonë se diskutimi nisi me zonjën May që i thotë kreut të KE: “Si më quajte? Më quajte e mjegullt”.







Juncker fillimisht nuk e kupton dhe kërkon që ta përsërisë. Më pas May e gërmëzon fjalën: E mjegullt.

“Jo, jo nuk e thashë atë,” reagon Juncker.

Më pas ai përpiqet që të qetësojë zonjën May, por ajo duket shumë e vendosur. Në vendin e saj e kanë vlerësuar për këtë qëndrim ndaj zotit Juncker.

Britania është në momente tensioni politik për shkak të vendimit për largimin nga Bashkimi Europian.

Nëse largohen nga BE, britanikët duhet të paguajnë 7 euro për të vizituar vendet e BE. Ata nuk do kenë nevojë për viza, por duhet të aplikojmë për një dokument udhëtimi që zgjat tre vjet.