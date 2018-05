Si e hëngrën “peshqit e mëdhenj” tiganin e drejtësisë shqiptare

Kush e kontrollon sot drejtësinë?

Kjo sigurisht nuk është pyetje që bëhet për gjyqësorin, pushtet nga pavarësia e të cilit duhet të godasë çekiçi i drejtësisë. Por pikëpyetja padyshim që bëhet aty ku qytetarët nuk janë të barabartë para ligjit.







Kjo ndodh në vendet me demokraci të dobët, kësisoj kjo është edhe histori shqiptare. Zakonisht është opozita që akuzon mazhorancën për vënien e sistemit të drejtësisë nën kontroll. Por faktet shqiptare të kohëve të fundit flasin dhe për një peshore tjetër drejtësie pa balancë. A kontrollohet ajo nga të huajt, apo nga te fortet?

Presioni i ambasadorit amerikan i ka dhënë dorë betejës me krimin në politikë, që kur emrat nuk mbetën vetëm në retorikën e akuzës dhe të mohimit. Donald Lu nisi t’i thërriste vetë me emra ata që Shtetet e Bashkuara i konsideronin të lidhur me krimin apo korrupsionin e të cilit duhej të dilnin para drejtësisë.

Por ku janë sot kokat e prera nga dekriminalizimi, pasi ikën nga politika qendrore, apo vendore?

Mark Frroku sapo fitoi lirinë nga gjykata e Fierit. I lirë është edhe Armando Prenga. Arben Ndoka është në shtëpi, por duke mos u munguar socialistëve të Lezhës. Elvis Rroshi po ashtu, edhe pse nuk është më kryebashkiak. Drejtësia nuk ka vendosur ende për të.

Në Kuvend vazhdon Tom Doshi, por Shtetet e Bashkuara i ndaluan hyrjen në SHBA si të përfshirë në korrupsion.

Saimir Tahiri është i lirë pavarësisht deklaratës së fortë të ambasadorit Lu një ditë para këtij vendimi, se po ushtrohej shantazh e ofrohej ryshfet ndaj gjyqtarëve të çështjes.

Për kapjen e peshqve të mëdhenj flitet që prej vjeshtës së shkuar

“Ju shqiptarët keni një shprehje, që peshku i madh e ha peshkun e vogël, por për një herë të vetme le ta hamë peshkun e madh”, deklaronte ambasadori amerikan muaj më parë.

Por disa muaj më pas vlen thënia tjetër e popullit: “peshku në det, tigani në zjarr”./Top Channel