Shumë thjeshtë, ja si të kurseni energjinë dhe paratë gjatë dimrit…

Sezoni i festave po afron, periudha e vitit ku takohesh dhe mblidhesh me familjarët, miqtë, gjithashtu me shpenzimet më të larta për dhurata dhe argëtim.





Nëse nuk veproni me zgjuarsi, dimri mund të kthehet në periudhën më të shtrenjtë të vitit, por mos u shqetësoni, AgroWeb.org ju njeh me disa këshilla praktike në vijim.

Edhe nëse doni të ruani mjedisin, ose thjesht për të kursyer disa para, rruga e drejtë është ulja e konsumit të energjisë elektrike.

Ne kemi renditur një listë me disa mënyra të thjeshta që lidhen me kursimin e energjisë gjatë dimrit, të cilat sjellin një faturë me kosto të ulët. Kjo është një dhuratë që të gjithë mund ta shijojnë.

Përfito nga ngrohtësia e diellit

Shqipëria është një vënd i bekuar më një dimër të butë dhe rrezatim diellor tipik mesdhetar, faktorë të cilët na sigurojnë ngrohtësi dhe gjatë muajve të ftohtë.

Dielli duhet të jetë në fokus përsa i përket kontrollit të temperaturës së brendshme të shtëpisë suaj, në veçanti përgjatë stinës së ftohtë.

Të përdorësh diellin për të marrë përfitime maksimale nga ngrohtësia e tij është një mënyrë e thjeshtë për të kursyer energji gjatë festave.

Mbajini grilat dhe perdet e hapura gjatë ditës për të lejuar rrezet e diellit të ngrohin në mënyrë natyrale shtëpinë tuaj. Kur dielli fillon të perëndojë, mbylli ato për të penguar ngrohtësinë të largohet.

Mbani dyert e brendshme mbyllur

Mbyllja e dyerve të brëndshme shërben si një kurth për nxehtësinë në çdo dhomë dhe do të pengojë ajrin e ngrohtë të largohet drejt ambjenteve të ftohta.

Për ta mbajtur dhomën akoma dhe më ngrohtë, vendosni nje rrugicë pranë derës, për të mos lejuar nxehtësinë “të arratiset” nëpërmjet hapësirës në pjesën fundore.

Izoloni dritaret

Hapësirat përreth dritareve dhe dyerve krijojnë mundësi për ajrin e ftohtë që të depërtojë në dhomë.

Shtatë deri në dymbëdhjetë përqind e humbjeve të nxehtësisë në një shtëpi ndodh përmes dyerve dhe dritareve, sipas Black Hills Energy, dhe ky fenomen i bën banorët të ndezin ngrohësen menjëherë.

Edhe nëse nuk e ndezin, ngrohtësia largohet, duke e detyruar kondicionerin ose kaldajën të sforcohet, dhe për pasojë të konsumojë më shumë energji.

Izoloni dritaret dhe dyert me ngjitës të përshtatshëm në pjesën e jashtme ose të brëndshme të tyre. Sigurohuni që ngjitësja është puthitur mirë, në mënyrë që të reduktohet fenomeni i infiltrimit.

Përshtasni temperaturën

Dhe hapi më i vogël mund të bëjë diferencë të madhe. Sipas Energy Saving Trust, nëse ulni temperaturën e ngrohëses, qoftë ky kondicioner ose kaldajë, me vetëm 1°C, ju mund të kurseni 10% në faturën vjetore të energjisë elektrike.

Ju mund të reduktoni lehtësisht konsumin e energjisë në dimër duke e vendosur temperaturën në 20°C gjatë kohës që jeni në shtëpi, dhe duke e ulur atë kur jeni në gjumë ose larg shtëpisë.

Pastroni frigoriferin tuaj

Frigoriferët përdorin më shumë energji se çdo pajisje tjetër në shtëpi, por ju mund ta bëni tuajin me efiçent duke e mirëmbajtur atë.

Pastroni serpentinat që ndodhen në pjesën e pasme ose të poshtme të tij, dhe kontrolloni temperaturën me të cilën ai operon për t’u siguruar që nuk po shpenzoni energji dhe para. Temperatura e frigoriferit duhet të vendoset në 3-4 °C, ndërsa ngrirësi në -15°C.

Ulni kostot për ujë të ngrohtë

Përpiquni të vendosni temperaturën e bolierit tuaj në 50°C. Jo vetëm që do të kurseni energji, por dhe do të evitoni djegien e duarve.

Gatuani me zgjuarsi

Sezoni i festave lidhet me gatimin. Furra ndizet në çdo ndarje të saj, ka apo nuk pa ushqim në të, kështu që përfitoni nga energjia që po konsumohet duke gatuar shumë gjëra në të njejtën kohë.

Do të gatuani darkën tuaj për gjithë javën dhe në të njejtën kohë do të kurseni energji.

Hiqni nga priza konsumatorët ‘fantazëm’ para se të niseni për pushime

Televizori, pajisjet elektronike, printeri, radio dhe shumë të tjera, konsumojnë energji dhe kur nuk janë të ndezura. Hiqini nga priza para se të niseni, dhe shijoni kursimet nga energjia.

Kontrolloni konsumin e energjisë

Nëse nuk e keni bërë ende, ndërmerrni një auditim energjie për të parë potencialin e kursimit, dhe merrni në konsideratë investime më të mëdha që do të sjellin kursime më të larta.

Mbështillu me aksesorë të ngrohtë

Kjo është një nga mënyrat më të lehta për të kursyer në faturën tuaj. Në vend që të ndizni ngrohësen, vishni nje bluzë dhe çorape të ngrohta. Mbani një batanije pranë jush dhe shtroni rrugicat për të izoluar dyshemenë./AgroWeb.org/