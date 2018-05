Shtëpia superluksoze, Rooney fqinj me Obama-n

Ëndrra amerikane e familjes britanike.

Kjo është shtëpia që përflitet se do të jetë rezidenca e Wayne Ronney-t kur sulmuesi anglez të transferohet në Uashington pë të luajtur në kampionatin amerikan me skuadrën e qytetit, DC United.







E sikur të mos mjaftonte luksi, fiqnjët e tij më të afërt do të jenë as më pak e as më shumë Barack Obama dhe Ivanka Trump…

32-vjeçari me shumë mundësi të kalojë Atlantikun pas vetëm një viti tek Everton, klubi ku nisi karrierën, ku u transferua verën e kaluar nga Manchester United.

Bashkë me të do të lëvizin edhe bashkëshorjt Coleen, si dhe fëmijët Kai, Klay dhe Kit dhe i sapolinduri Cass. Ronney do të fitojë 405 mijë dollarë amerikanë në javë në Uashington dhe mund t’ia lejojë vetes këtë shtëpi, e cila ka 7 dhoma, 9 tualete, sallë kinemaje dhe qilar vere. Çmimi i saj në treg vlerësohet të jetë 5,6 milionë dollarë.

Ndryshe nga yje të tjerë të futbollit që kanë zgjedhur të luajnë te Los Angeles Galaxy, familja Rooney do të ketë pranë aktorë e këngëtarë, por elitën politike amerikane.