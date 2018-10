Dje, 110 vjet më parë, lindi Enver Hoxha.

Me këtë rast, disa komunistë janë mbledhur në shtëpinë e Nexhmije Hoxhës, për të festuar.







Në shtëpinë e saj kanë shkuar Muharrem Xhafa, kryetar i Partisë së Punës së Shqipërisë dhe Kiço Mustaqi, ish-ministri i Mbrojtjes.

Pas tyre shihen edhe djali i Enverit, Iliri, si dhe nipi i ish-diktatorit, Ermal Hoxha, që vetëm pak javë më parë u lirua nga burgu.

“Sot, me 16 tetor 2018, KQ i PPSH dhe PK 8 Nentori organizuan te Varri i shokut Enver Hoxha nje veprimtari jubilare me rastin e 110 vjetorit të lindjes se tij!

Merrnin pjesë komunistë e enveriste, patriote nga Tirana, Durresi, Vlora, Gjirokastra, Saranda, Elbasani, Lezha, Dibra, Kukesi etj.

Merrte pjese edhe shoku Ilir Hoxha, djali i shokut Enver me te birin

Pas vendosjes se kurorave me lule e tufave me lule, fjalen e hapjes e mbajti shoku Qamil Imeri. Fjalen e rastit e mbajti shoku Bardhyl Hazizaj!

Ne emër të shoqes Nexhmije Hoxha e te familjes Hoxha pershendeti shoku Ilir Hoxha.

Pastaj folen edhe shoket Muho Asllani, Nazer Kongjini e Preng Çuni.

Per te pranishmit u shtrua nje koktej, ku folen shoket Kiço Mustaqi, Shpresa Bajraktari, Laver Stroka, Xhavit Lashi, Luan Kondi, Muharrem Xhafa e te tjere.

Atmosferen entuziste e ngriten me lart kenget per shokun Enver, kenget partizane e revolucionare. Pastaj u be nje vizite nderimi ne familjen e shoqes Nexhmije Hoxha”, thuhet ndërkohë në njoftimin e komunistëve, për ceremoninë e djeshme.(TemA)