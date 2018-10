Sipas një raporti të fundit të KLSH-së, Shqipëria duket se mban një vend rekord për sa i përket jetëgjatësisë.

Nëse i referohemi të dhënave që gjeneron sistemi i Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile në vendin tone jetojnë mbi 8000 persona mbi 150 vjeç.







Kontrolli i Lartë i Shtetit ka dalë në përfundimin se ky sistem mbart me mijëra gabime të lidhura me shtetasit e regjistruar në Regjistrin Kombëtar. Sipas raportit janë mbi 30.000 fusha të paplotësuara për adresën dhe po gati kaq ka të paplotësuara për lidhje me kryefamiljarin. Korrigjimi i përbërësve, sipas një urdhri të Ministrit të Brendshëm të 2013-ës, bëhet vetëm me vendim të drejtorit të përgjithshëm të gjendjes civile.

Bashkia e Kamzës ka 3 zyra të gjendjes civile në qendër, Bathore dhe Paskuqan. Raporti i KLSH, sipas tyre është i saktë.

Parlamenti votoi disa ndryshime në ligjin për gjendjen civile që pritet ta pastrojnë regjistrin kombëtar nga pasaktësitë. Risitë kanë të bëjnë me regjistrimin e fëmijëve të lindur jashtë vendit dhe ende nuk janë regjistruar në Shqipëri. Ndërkohë që çregjistrimin e personave që ndërrojnë jetë tani mund ta kryejnë edhe Ministria e Brendshëm dhe ajo e Shëndetësisë, nëse nuk e bën familjari.