Përfaqësuesja e Shqipërisë vijon të vuajë nga sindroma e të pësuarit të golave në minutat e fundit, edhe kur bëhet fjalë për ekipin Shpresa të Shqipërisë. Ka ndodhur pikërisht kështu edhe mbrëmjen e të enjtes, kur përfaqësuesja U-21 e Shqipërisë është mundur në “Selman Stërmasi” me rezultatin 0-1 nga bashkëmoshatarët nga Spanja, me golin e vetëm të takimit të shënuar në minutën e 84’ nga Mir.

Kuqezinjtë mbyllën kështu me humbje ndeshjen e parafundit në këto kualifikuese të Europianit për U-21 që do të zhvillohet në Itali. Pas kësaj humbje Shqipëria vijon të renditet në vend të parafundit të klasifikimit, me vetëm 6 pikë në 9 ndeshje, duke lënë pas vetëm Estoninë me 1 pikë në 8 takime. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e Spanjës U-21, që kishte siguruar kualifikimit dhe biletën për në Itali, renditet në vend të parë e pashqetësuar në kuotën e 24 pikëve.







Shqipëria me fat, por edhe me kontributin e madh të portierit Kastrati ka mundur të ndalë iberikët për më shumë se 80 minuta, por shtyllat dhe duart e gardianit nuk kanë mundur dot të ruajnë rrjetën deri në vërshllimën e fundit. Kur kishin mbetur vetëm 6 minuta deri në përfundim të kohës së rregullt, Rafa Mir ka shënuar dhe ka kaluar Spanjën në avantazh.

U-21/Shqipëri-Spanjë 0-1

Shënues: Mir 84’

Shqipëria U-21: Kastrati, Maloku, Toli, Tafa, Doka, Kryeziu, Bare, Laçi, Muçolli, Seferi, Vrioni.

Spanja U-21: Unai Simon, Lirola, Karikol, Nunez, Mere, Zubeldia, Soler, Fabian Ruiz, Fornals, Ojarzabal, Majoral.

84′ GOOOL Spanja, shënon Mir. Pas një aksioni të gjatë të spanjollëve, topi mbetet në zonë ku Pedraza ia kalon Mir. Ky i fundit gjuan me forcë dhe kalon në avantazh ekipin e tij.