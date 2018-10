2.Studimet kane treguar që njerëzit që konsumojnë perime 4 herë në ditë e kanë më të lehtë për të hequr dorë nga cigarja.

3.hiqni dorë nga alkoli dhe kafja për disa muaj. Nuk ka njeri që pi cigaren dhe most ë dëshirojë ta shoqërojë atë me cigare. Kështu që rrini larg lokaleve në mëngjes më mirë dilni për një shëtitje.

4. Zëvëndësoni cigaren me ndonjë çamçakëz ose lajthi, arra, fara. Duhet njëra nga këto për të hequr dëshirën dhe vesin e të pirit cigare.

5.Aktivitetet: Mundohuni të qëndroni I zënë me punë shumicën e kohës. Aktivitet e ndryshme, soportet, fotografia, kërcimi apo çdo gjë tjetër që ju mban të zënë do të ishte shumë mirë.