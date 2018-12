Shpërndahen ‘Çmimet AIITC 2018’: Ja fituesit e këtij edicioni

Pas një rrugëtimi të gjatë e të suksesshëm, “Çmimi AIITC” vjen në edicionin e tij të 11, në një stil krejt ndryshe, plot finesë e origjinalitet, duke sjellë për elitën intelektuale shqiptare prurjet më të mira të vitit në fushën e studimeve, letërsisë dhe artit pamor. “Çmimi AIITC” është një nxitje e fuqishme për krijuesit, shkrimtarët, intelektualët dhe studiuesit të cilët japin një kontribut të vyer në pasurimin e kulturës shqiptare.

Mungesa e një kritike të mirëfilltë, aktive dhe të konsoliduar, në fushën e krijimtarisë artistike e kulturore, e bëri të domosdoshëm mbajtjen e këtij evenimenti, në të cilin testohen prurjet e një viti dhe krijohet një orientim i qartë drejt vlerave të mirëfillta dhe mesazheve të dobishme për shoqërinë shqiptare. Për 11 vjet me radhë u vunë në garë qindra autorë nga të gjitha trevat shqipfolëse, duke u konsoliduar vit pas viti. Veprat e sjella në konkurs pasqyrojnë më së miri realitetin shqiptar, historinë, traditat, kulturën dhe botën shpirtërore të popullit shqiptar.







Ceremonia e ndarjes së çmimeve u organizua në Muzeun Historik Kombëtar, me pjesëmarrjen e gjerë të personaliteteve nga bota e politikës, diplomacisë, shkencës, kulturës e artit. Në fjalën e hapjes drejtori i Institutit Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit Islam, Prof. Dr. Ardian Muhaj, falënderoi qindra krijues, autorë librash e piktorë që kanë marrë pjesë në këtë konkurs gjatë 15 viteve dhe theksoi se veprat e paraqitura përbëjnë një gjerdan vlerash që dëshmojnë më së miri se puna dhe këmbëngulja, kur i bashkohen talentit, janë jo vetëm gurrë vlerash, por edhe burim shprese për shumë talente që kanë nevojë për inkurajim, për mbështetje e vlerësim. Sipas tij, gjeografia e gjerë e pjesëmarrësve në konkurs është tregues i tejkalimit të kufijve politikë e kulturorë mes trojeve mbarëshqiptare.

Ceremoninë e ndarjes së çmimeve e përshëndeti edhe drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, Dr. Dorian Koçi, i cili vlerësoi kontributin e AIITC në evidentimin e veprave cilësore, promovimin e studiuesve dhe talenteve të reja.

Çmimi AIITC ndahet në tri kategori: libri më i mirë i vitit në fushën e shkencës dhe kulturës islame, peizazhi më i bukur në penelat e piktorëve shqiptarë dhe krijimtaria më e arrirë nga moshat e reja. Veprat dhe punimet që u paraqitën për konkurrim në periudhën kohore të një viti, u vlerësuan nga juritë përkatëse të secilës kategori, të cilët shpallën fituesit në këtë ceremoni.

Për t′i njohur të pranishmit me arritjet dhe evoluimin e “Çmimit AIITC” ndër vite, u shfaq edhe një material filmik ku u shfaq një pasqyrim në retrospektivë i këtij eventi.

Vit pas viti numri i konkurrentëve është rritur ndjeshëm, po kështu edhe niveli artistik e shkencor i krijimtarisë së paraqitur, gjë e cila e bën edhe më të vështirë dhënien e “Çmimit AIITC”. Megjithatë, mes dhjetëra krijimtarive të paraqitura, juria e kategorisë së librit më të mirë të vitit në fushën e shkencës dhe kulturës islame, e kryesuar nga Prof. Emil Lafe, shpalli fitues të vendit të parë librin me titull “Zhvillimi i kulturës shqiptare me ndikime orientale prej shekullit XVIII deri në fillimet e Rilindjes Kombëtare” të autorit Nehat Krasniqi, me motivacionin: “Vepër shkencore përgjithësuese, e mbështetur gjerësisht në burime arkivore dhe në studime të mëhershme, që hedh dritë të re mbi gjendjen, zhvillimet dhe tiparet e kulturës sonë shpirtërore, letrare e materiale”.

Një nga momentet më interesante të ceremonisë së ndarjes së çmimeve “AIITC 2018”, si çdo vit, ishte ekspozita e pikturave pjesëmarrëse në kategorinë “Peizazhi më i bukur në penelat e piktorëve shqiptarë”, ku të pranishmit soditën mes fantazisë dhe frymëzimit të piktorëve të talentuar, duke i vlerësuar personalisht punimet e tyre. Fituesi i kësaj kategorie u shpall piktori Veli Blakçori me peizazhin “Abstraksion”. Kryetari i jurisë Buron Kaceli shpalli fituesin me motivacionin: “Vepër diptike e karakterit abstrakt konceptual, ku përmes një game shpresëdhënëse të të gjelbërave dhe një ritmi plot muzikalitet, artisti shpreh cilësisht profesionalizmin e tij të lartë”.

Një interes i veçantë në konkursin e Çmimeve AIIT i kushtohet krijuesve të rinj e të talentuar, duke synuar promovimin dhe motivimin e tyre, për të sjellë vlera në fushën e letrave shqipe. Për kategorinë e krijimtarisë më të arrirë për moshat e reja, në prozë e poezi, me temë: “E bukura në shpirt dhe në jetë”, kryetari i jurisë Agim Baçi shpalli fituese zonja Arbëria Abdushi, me motivacionin: “Për një stil poetik që fton braktisjen e jetës së cekët dhe ftesën për një endje drejt së plotës dhe vetes”.

Ndërsa akademiku, Prof. Dr. Rexhep Meidani, pjesëmarrës në këtë konkurs me veprën e tij “Rendi global dhe shteti komb”, u nderua me një çmim të veçantë, me motivacionin: “Vepër e rëndësishme filozofike-politike që trajton me thellësi dhe origjinalitet disa koncepte bazë të jetës shtetërore e kombëtare, të vështruara edhe nga përvoja historike dhe nga perspektiva e zhvillimit të shoqërisë shqiptare”.

Në mbyllje të kësaj ceremonie, të pranishmit iu bashkuan koktejit të organizuar me këtë rast, ku patën mundësinë të shkëmbejnë mbresat dhe ndjesitë pozitive që u la kjo ceremoni. Tradita 11-vjeçare dhe eksperienca e fituar gjatë këtij rrugëtimi, janë një shtysë mjaft e madhe për Institutin Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit Islam, në konsolidimin e mëtejshëm këtij eventi, duke nxjerrë në pah vlerat më të mira në morinë e krijimeve shkencore e kulturore nga të gjitha trevat shqipfolëse.