Shpëlani fytyrën me uthull molle, ja efektet

Procesi i pastrimit të lëkurës mund të kërkojë më shumë produkte sesa thjesht larësi dhe uji! Grumbullimi i papastërtive , qelizave të vdekura për një kohë të gjatë favorizon shfaqjen e puçrrave, akneve etj. Sapunët antibakterialë nuk do të ishte zgjidhja ideale, sepse bakteret mund të krijojnë imuntet ndaj substancave të këtyre produkteve!

Zgjidhja e vetme është të bëni lëkurën, një terren të papërshtatshëm për mikroorganizmat dhe bakteret e për këtë ju vjen në ndihmë uthulla e mollës:eliksiri i bukurisë i cili balancon pH e lëkurës! Më poshtë do të rendisim katër arsye përse duhet ta shpëlani lëkurën e fytyrës me uthull molle







Zbeh njollat e errëta dhe njëtrajtëson ngjyrën e lëkurës

Për të zbehur njollat e errëta në lëkurë duhet të lagni një pambuk me uthull molle dhe të lyeni me të pjesët e hiperpigmentuara. Lëreni pambukun për rreth 30 minuta në zonat më të errëta të lëkurës e më pas shpëlajeni me ujë të ftohtë. Përsëriteni këtë dy herë në ditë. Ju do të vini re ndryshime brenda një jave.

Trajton aknet

Uthulla mund të përdoret si një toner që ka vetinë të eleminojë bakteret e dëmshme, si dhe papastërtitë e tepërta nga poret tuaja. Holloni një lugë uthull molle me tre lugë ujë dhe më pas aplikojeni në fytyrë me një pambuk. Përsëriteni këtë trajtim dy herë në ditë.

Redukton rrudhat

Uthulla e mollës përmban beta-karoten një antioksidant që lufton radikalet e lira. Kur uthulla aplikohet në lëkurë, ajo rikthen pamjen rinore dhe gjallërinë e lëkurës. Është i njëjti perdorim si tek rasti i akneve

Çhelmon lëkurën

Uuthulla e mollës ka aftesi diuretike; ajo promovon sekretim e toksinave dhe mbeturinave./Living