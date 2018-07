Shkolla Verore UET 2018 në bashkëpunim me World Vision, një orientim drejt karrierës 

Shkolla verore 2018, e organizuar nga UET dhe World Vision Albania and Kosovo, shënoi ditën e saj të dytë gjatë së cilës janë zhvilluar një sërë leksionesh që lidhen me të rinjtë dhe punësimin.

Dr. Anisa Subashi, e cila është njëkohësisht edhe Drejtoresha e Përgjithshme e Ciklit Bachelor si dhe pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Edukimit, në departamentin e Psikologjisë dhe Edukimit, ka mbajtur për gjimnazistët pjesëmarrës një leksion interaktiv me temë “Këshillimi i Karrierës”.







Ky leksion synonte t’i prezantonte të rinjtë me konceptet që përbëjnë Këshillim për Karrierë dhe mënyrën se si ky i fundit ndikon në të ardhmen e tyre.

Ndërkohë që Prof. Acos. Dr. Tomi Treska ka mbajti leksionin me temë “Aftësi negocimi në organizatë dhe me punëdhënësin” .

GJithashtu Prof. Asoc. Dr. Roland Lami i ka prezantur të rinjtë me paradokset që krijon tregu i punësimit, gjatë leksionit që ka zhvilluar me ta.

Dita e tretë e kësaj shkolle verore, do të vazhdojë me lektorë, përfaqësues të organizatës World Vision Albania and Kosovo si dhe të ftuar të njohur, të cilët do i prezantojnë të rinjtë më tepër me fushën e sipërmarrjes dhe punësimit.

Krahas leksioneve, gjimnazistët janë pjesë e aktiviteteve të organizuara përgjatë ditës që kanë si qëllim që mësimin ta bëjnë më argëtues. Ata gjithshtu do të bëhen pjesë e një konkursi projektesh ku grupi fitues do të shpallet në fund të Shkollës Verore./Mapo.al/