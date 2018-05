Shkarkimi i Hajdarmatajt, deputeti i PD: Vettingu po përdoret si mjet presioni, ky është fundi

Ka ardhur reagimi i parë nga opozita pas shkarkimit nga detyra të kryeprokurorit te Krimeve te Renda Besim Hajdarmataj nga kryeprokurorja Arta Marku. Besim Hajdarmataj kishte në dorë dosjen e Tahirit dhe Habilajve. Përmes një postimi në Facebook, deputeti i PD, Edi Paloka thotë se kjo që po ndodh është ajo që ka paralajmëruar PD.







Statusi i plote:

Ceshtja “u zgjidh”; prokurori i krimeve te renda qe gjashte muaj me pare kerkoi arrestimin e Tahirit sot , sipas mediave, eshte shkarkuar .

Gjashte muaj me pare u sulmuan e kercenuan nga kazani dhe deputetet e Rames. I sulmuan si “tropojane” dhe i kercenuan publikisht me vettingun. Sot ka ardhur akti i fundit.

Gjithshka e paralajmeruar nga PD po vertetohet pike per pike. Rama kapi prokurorine pikerisht per te shpetuar Tahirin dhe koken e tij.

Vettingu nuk po perdoret per te pastruar drejtesine por si mjet presioni ndaj prokuroreve dhe gjyqtareve.

Ky eshte fundi…