Policia e Dibrës zbardhi vrasjen e ndodhur mbrëmjen e së dielës në fshatin Arras dhe arrestoi tre persona.

Njëri prej të arrestuarve është i dyshuar për krimin, ndërsa pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja bashkë me të birin janë prangosur për moskallëzim krimi. Sipas Policisë, Vangjel Balla, 20 vjeç, banues në fshatin Muhur të rrethit Dibër është njëri nga autorët e ngjarjes së rëndë, ndërkohë në kërkim është vëllai i tij, Aleksandër Balla.







Ky i fundit dyshohet të jetë edhe autori kryesor. Pas dokumentimit të ngjarjes dhe sigurimit të provave, Policia e Dibrës bëri të ditur se kanë arrestuar gjithashtu Sami Lusha, 56 vjeç e Blerim Lusha, 25 vjeç, banues në fshatin Arras, babë e bir, pronarë të lokalit ku ndodhi krimi i rëndë.

Ata megjithëse të pranishëm në momentin kur vëllezërit Balla kanë sulmuar 36-vjeçarin Idajet Zogu me thikë, nuk kanë pranuar të ndihmojnë Policinë në zbardhjen e ngjarjes, madje janë përpjekur ta fshehin atë.

“Nga veprimet hetimore të kryera nga grupi i posaçëm i hetimit, i ngritur për zbardhjen e vrasjes së ndodhur në orët e mbrëmjes të datës 30.09.2018, dyshohet se shtetasi Aleksandër Balla, i shpallur në kërkim, gjatë një konflikti për motive të dobëta në lokalin e shtetasit Sami Lusha në fshatin Arras në bashkëpunim me vëllain e tij Vangjel Balla, i arrestuar, kanë vrarë me thikë shtetasin Idajet Zogu, 36 vjeç, banues në fshatin Sinë, Njësia Administrative Arras.

Nga veprimet e kryera dyshohet se shtetasi Sami Lusha dhe djali i tij Blerim Lusha, në bashkëpunim me njëri-tjetrin nuk kanë kallëzuar për rrethanat e krimit. Materialet hetimore do t’i kalojnë Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës Parë Dibër për Vangjel e Aleksandër Ballën për veprën penale ‘Vrasje me paramendim’, kryer në bashkëpunim dhe për shtetasit Sami dhe Blerim Lusha për veprën penale ‘Moskallëzim krimi’, kryer në bashkëpunim”, bëri të ditur Policia.

Nga hetimet e deritanishme mësohet se Zogu dhe Balla ishin kushërinj me njëritjetrin. Sipas dëshmitarëve në vend, viktima dyshohet se ka qenë në gjendje të dehur teksa është futur në lokalin ku ndodheshin dy vëllezërit. Ai ka debatuar me ta dhe dyshohet se njëri prej tyre, Aleksandri i ka hedhur thikën nga distanca.

Tehu i thikës i ka prerë një prej aortave dhe për rrjedhojë 36- vjeçari ka gjetur vdekjen disa momente më pas për shkak të humbjes së madhe të gjakut. Me gjithë tentativën për ta nisur drejt spitalit, ai ka humbur jetën gjatë rrugës.