Sherr në Fier, i riu kërcënohet me thikë

Një i ri në Fier është kërcënuar me thikë gjatë ditës së djeshme, pas një sherri. Ngjarja ka ndodhur në lagjen “16 Prilli” teksa një 44-vjecar me inicialet I.R ka kanosur me thikë A.P., 23 vjeç.

Njoftimi i policisë:







Më datë 03.10.2018, u referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për shtetasin I.R., vjeç 44, banues në Fier, pasi më datë 02.10.2018, në lagjen “16 Prilli”, ka kanosur me thikë shtetasin A.P., vjeç 23, banues në Fier. Nenet 84 e 90 të Kodit Penal.