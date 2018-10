“Donald Lu, një Amerikan i Shqetësuar”, është kjo tema që emisioni Top Story po transmeton sonte në Top Channel. Ky dokumentar është bazuar mbi bilancin tre vjeçar të Donald Lu-së në Shqipëri, përplasja e tij me politikën, drejtësinë dhe botën e krimit.

Një sfidë e Ambasadorit Lu, ishte Reforma në Drejtësi, për të cilën u investua gjatë gjithë karrierës së tij në Shqipëri. Në konceptin e tij, një sistem drejtësie i ndershëm do të dënonte politikanët e korruptuar dhe Kriminelët e liruar.







Në një intervistë për Top Story, Deputeti i LZHK-së, Dashamir Shehi nuk lë pa vënë theksin tek rëndësia e Donald Lu-së që pati në këtë çështje.

“Deri më sot nuk kemi pasur as peshk, as ngjalë as gaforre. Asgjë deti. Më vjen shumë keq për ambasadorin, por ky është realiteti”, – Tha Z. Shehi.