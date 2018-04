SHBA vendos sanksione ndaj oligarkëve rusë

Administrata e Presidentit Donald Trump shpalli të premten sanksione të gjera kundër 38 individëve dhe kompanive ruse, në kuadrin e një asaj që zyrtarët e lartë të administratës e cilësuan si përgjigje ndaj “prirjes ruse për aktivitete keqdashëse” në gjithë botën.

Sanksionet do të vendosen ndaj shtatë oligarkëve rusë, përfshirë Oleg Deripaskën, një manjat të aluminit dhe aleat i afërt i presidetit rus Vladimir Putin dhe 12 kompanive që ata kanë në pronësi ose i kontrollojnë. Në shënjestër të tyre do të jenë gjithashtu edhe 17 zyrtarë të lartë rusë dhe një kompani shtetërore për tregëtimin e armëve.





Zyrtarët amerikanë thonë se sanksionet “nuk janë në përgjigje të një veprimi apo çështjeje të vetme”, por kanë si objektiv të jenë kundërpeshë ndaj “prirjes së vazhdueshme dhe gjithnjë e më arrogante të veprimtarive të qeverisë ruse në gjithë botën”.

Duke informuar gazetarë, zyrtarën përmendën pushtimin e Krimesë nga Rusia, destabilizimin e Ukrainës lindore, mbështetjen për qeverinë siriane të Bashar al-Assadit, “aktivitetin e vazhdueshëm keqdashës kibernetik” të Moskës dhe “sulmet e vazhdueshme të Rusisë për të sabotuar demokracitë perëndimore”.

“Elitat nuk janë të zhveshura nga përgjegjësia për veprimet e qeverisë ruse”, tha një zyrtar amerikan, duke shtuar se oligarkët rusë duhet ta përdorin ndikimin e tyre “për t’i dhënë fund ciklit të destabilizimit të aktivitetit rus në gjithë globin”.

Zyrtari tha se oligarkët kanë “nxjerrë përfitime masive nën regjimi e Putinit dhe luajnë një rol kyç në programin e tij keqdashës”.

Sanksionet do të bllokojnë të gjitha pronat e oligarkëve që janë nën juridkiksionin amerikan dhe amerikanëve do t’u ndalohet në përgjithësi që të bëjnë biznes me kompanitë dhe personat mbi të cilët po vihen sanksione, thanë zyrtarët.

Kjo lëvizje vjen pasi Britania, Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera të NATO-s dëbuan mbi 150 diplomatë rusë, në shenjë solidariteti për helmimimin me një agjent nervor të ish-spiunit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij, Yulia në Britani.

Britania ka fajësuar Rusinë për helmimin. Rusia ka mohuar të ketë rol dhe ka dëbuar një numër të njëjtë diplomatësh perëndimorë.