Së shpejti në tregun e karburanteve do të futet një konkurrent i ri. Kompania amerikane Shell e tregtimit të karburanteve, do të sillet nga kompania greke Coral S.A, e cila zotëron patentën e ekskluzivitetit për markën Shell në Greqi e Serbi. Volumi i tregut të karburanteve në Shqipëri vlerësohet rreth 1 miliard euro dhe vetëm kompania Kastrati qarkullon gjysmën e kësaj shume. Shtimi i një kompanie të re do të sjellë rritje të ofertës dhe konkurrencës.







Në shkurt të këtij viti, kompania Shell arriti një marrëveshje pas dy vitesh negociata me qeverinë shqiptare. Sipas marrëveshjes kompania do të niste kërkime për naftë në zonën e Shpiragut në Berat, përgjatë një procesi që do të ndahej në tre faza, do të zgjaste 25 vite dhe do të kushtonte rreth 40 milion dollarë.

Në qershor qeveria deklaroi se kompania ka arritur të zbulojë rezerva gazi dhe nafte të konsiderueshme në zonën e Beratit, duke nxitur rritjen e investimeve për infrastrukturën në këto zona. Kompania më pas nënshkroi marrëveshje me qeverinë për kërkime nafte në zona të tjera në juglindje të vendit.

Investimet e Shell pritet të përmirësojnë jetën e qytetarëve në zonat ku do të operojë. Ato do të ndikojnë si tek punësimi i banorëve por edhe tek të ardhurat që zotëruesit e tokave do të arkëtojnë nga qiratë. Me hyrjen në tregun shqiptar një sfidë e madhe është krijimi i impianteve për përpunimin e naftës bruto në vend dhe shitjen e saj në tregun e brendshëm. Hyrja e Shell në tregun shqiptar vjen pak muaj pas largimit të një gjiganti tjetër siҫ ishte kompania Gulf.