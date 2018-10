Kanë startuar ndeshjet e orës 21:00 në UEFA Europa League, ku pjesa tjetër e skuadrave do të mbyllin raundin e tretë të këtij kompeticioni. Shumë shqiptarë do të zbresin në fushë edhe në këtë orar, me skuadra si Lacio e Malmo që luajnë në takimet e tyre.

Një nga favoritet e këtij kompeticioni, Çelsi pret në shtëpi skuadrën e BATE Borisov, ndërsa skuadra e rekordeve në Europa League, Sevilja përplaset me turqit e Akisar Spor.







Vijareali pret Rapid Vienën në Spanjë, ndërsa Rejnxhërsi i Grezdës pret rusët e Spartak Moskës në Gllasgou.

Beshiktash – Genk 2-4 (Lov 74′, 86′ / Samata 23′, 70′, Ndongala 81′, Pozuelo 83′ )

Çelsi – BATE 3-1 (Loftus-Cik 2′, 8′, 54′ / Rios 79′)

E. Frankfurt – Apollon 2-0 (Kostic 13′, Haller 32′)

Jablonec – Astana 1-1 (Pavronec 4′ / Henrike 11′)

Marsejë – Lacio 1-2 (Paje 86′ / Uallas 10′, Kaisedo 60′)

PAOK – M. Vidi 0-2 (Husti 13′, Stopira 45′)

Rejnxhërs – S. Moskë 0-0

Rene – D. Kiev 1-2 (Grenier 41′ / Kedziora 21′, Bujalski 89′)

Sarpsborg – Malmo 1-1 (Halvorsen 87′ / Vidhaim 79′)

Sevilja – Akisar Spor 6-0 (Mesa 7′, Sarabia 9′, Promes 35′ 60′, Muriel 50′, Merkado 67′)

S. Liezh – Krasnodar 1-1 (Emond 47′ / Ari 38′)

Vijareal – R. Viena 5-0 (Fornals 26′, Ekambi 30′ 45′, Raba 63′, Moreno 85′)

Të luajtura

Milan – R. Betis 1-2 (Kutrone 83′ / Sanabria 30′, Lo Celso 55′)

AEK – Ludogorets 1-1 (Larena 25′ / Lukoki 8′)

Salcburg – Rosenborg 3-0 (Dabur 34′ 58′, Ulf 53′)

Anderleht – Fenerbace 2-2 (Bakali 35′ 50′ / Frej 54′, Kaldrim 58′)

Dundelanzh – Olimpiakos 0-2 (Torosidis 66′, Fortunis 81′)

Kopenhagen – S. Prage 0-1 (Matoesk 46′)

Karabak – Vorskla 0-1 (Kulash 46′)

Lajpcig – Selltik 2-0 (Kunja 31′, Bruma 35′)

Sporting – Arsenal 0-1 (Uellbek 77′)

Ternava – D. Zagreb 1-2 (Gorbani 36′ / Gavranovic 65′, Orsic 77′)

Zenit – Bordo 2-1 (Xhumba 41’Kuzuaev 85′ / Briand 26′)

Zyrih – Leverkusen 3-2 (Markesano 45′, Domgjoni 57′, Odei 78′ / Bellarabi 50′ 54′)