Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro, ka habitur me një postim të bërë së fundmi në Twitter, ku u ka bërë thirrje të rinjve të lexojnë, por në një mënyrë të veçantë dhe me një fjalor që nuk ka kaluar pa u komentuar.

Ndër të tjera ajo ka shkruar:

“Lajm i fundit: Lëvizja kombëtare për lexim…. Duhet t’i bëjmë librat sërish “cool”. Nëse shkoni në shtëpi me dikë që nuk ka libra, atëherë “don’t fuck them”, ka shkruar Ministrja që ndoshta ka dashur të thotë “mos u ngatërroni me ta”, por ka zgjedhur fjalët e gabuara.

Ndërkohë komentet kanë qenë të shumta, duke e kritikuar për këtë fjalor.

Lajmi i fundit:#LevizjaKombetarePerLexim

We need to make books cool again. If you go home with somebody and they don’t have books, don’t fuck them. Don’t let them explore you until they’ve explored the secret universes of books. https://t.co/dVmjDNMArL

— Mirela Kumbaro (@MirelaKumbaro) November 2, 2018