Vetëm në 6 vitet e fundit 250 persona kanë humbur jetën duke bërë ‘selfie’.

Kështu të paktën ka rezultuar pas një studimi të kryer nga All India Institute of Medical Scienes në New Delhi.







Që prej vitit 2011 u analizua raportimet informative të të paktën 259 vdekjeje që lidheshin me një selfie.

Nga të gjithë rastet studiuesit zbuluan se shkaku kryesor ishte mbytja, pas incidenteve ku përfshiheshin mjetet e transportit, për shembull bërja e një foto para trenit që po afrohet apo rëniet nga lartësia.

Ata zbuluan gjithashtu se numri më i lartë i vdekjeve nga selfiet ka ndodhur në Indi e më pas janë pasuar nga Rusia,Sh.B.A dhe Pakistani.

Shumica ka qënë burra (rreth 72%) që i përkisnin moshës nën 30 vjeç.