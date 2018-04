Selami: E quaj veten viktimë të dobishme

I krahasuar nga të pranishmit në auditor me rastin e Ben Blushit dhe kritikës që ai i bëri Partisë Socialiste para se të largohej, z.Selami u pyet nëse veç kritikave ofronte edhe alternativa konkrete për qytetarët shqiptarë.

I shoqëruar nga idealizmi dhe pesimizmi me nuanca të lehta, Selami tha se PD ditët e mira i ka përpara. E tija nuk është vetëm kritikë apo narrativë, por ai thotë se e ka paraqitur platformën etj.

“Para 10 muajsh sapo prezantova brenda PD dhe në publik një platformë reale si duhet ringitur PD dhe e djathta, por nuk u miratua, nuk u mbështet. Nuk mendoj që realitetin që pasqyroj, qoftë edhe z.Blushi për të cilin kam respekt dhe ka dhënë kontribut, janë gjëra që duhen parë o i merr të gjitha o asgjë, progresi social është shumë herë më i komplikuar.

Kontributi jepet edhe duke i pasqyruar dhe ato ide janë marrë edhe nga kundërshtarët dhe faleminderit edhe po t’i marrin të gjitha. Në këta 30 vjet më ka vendosur jeta pothuajse duke shkuar deri atje, por nuk kam arritur ishte sepse i kam dhënë më shumë gaz seç duhet. Nuk kam dashur të pres.”. Ai kujtoi një batutë të mikut të tij të vjetër, ambasadorit të parë amerikan në Shqipëri, Rajerson-it. “ Më tha: “E pësove si ata gjeneralët e këqij që ishe dy hapa përpara dhe të vranë ushtarët e tu.” Dhe ky është rrezik dhe vjen edhe nga dëshira intelektuale, prapë e quaj veten një viktimë të dobishme sepse shtron rrugën, nuk dua pranoj statusquo-në. Ato çka kam kërkuar në ‘96 shumica janë bërë sot, por nuk jam i kënaqur sot, ato që kërkoj sot është dëshira për të vazhduar, për të qenë pjesë suksesit, e së resë. Masa duhet ruajtur. Sot jam më kritik seç duhet për shkak të rrethanave.”

Selami tha se Partia Demokratike duhet t’i kthehet parimeve bazë të një forcë të hapur ku pranohet mendimi ndrysh. “T’i kthehet gjërave që i ka braktisur, të largohet nga mënyra autoritar e një njeriu që i merr të gjitha vendimet dhe vendosjes së gjithçkaje.”

Selami tha se do të vazhdojë të japë kontributin e tij dhe se për momentin nuk është i mendimi për një forcë të re politike. “Me kënaqësi do të bëhesha pjesë e çdo ndryshimi që do e vendoste Shqipërinë në korsinë e shpejtë të ndryshimit për të ardhmen tonë të përbashkët.